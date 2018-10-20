Жозе Моуринью: мы были лучшей командой на поле

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поединок с "Челси", в котором его команда упустила победу на шестой добавленной минуте.

"Мы были лучшей командой на поле, - приводит слова Особенного Sky Sports. - Перед игрой велось много разговоров, что для ничья будет хорошим результатом здесь, но после финального свистка можно констатировать, что мы потеряли два очка, а им фантастически повезло. После того, как счет стал 2:1 в нашу пользу у нас было несколько шансов забить третий, все было под нашим контролем".

2018-19, Чемпионат Англии. 1-й круг. 9-й тур.

"Челси" - "Манчестер Юн" 2:2 (1:0)



Голы: Рюдигер, 21 (1:0); Марсьяль А., 55 (1:1); Марсьяль А., 73 (1:2); Баркли, 96 (2:2)



