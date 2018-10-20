Жозе Моуринью: мы были лучшей командой на поле

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поединок с "Челси", в котором его команда упустила победу на шестой добавленной минуте.

"Мы были лучшей командой на поле, - приводит слова Особенного Sky Sports. - Перед игрой велось много разговоров, что для ничья будет хорошим результатом здесь, но после финального свистка можно констатировать, что мы потеряли два очка, а им фантастически повезло. После того, как счет стал 2:1 в нашу пользу у нас было несколько шансов забить третий, все было под нашим контролем".

2018-19, Чемпионат Англии. 1-й круг. 9-й тур.

"Челси" - "Манчестер Юн" 2:2 (1:0)

Голы: Рюдигер, 21 (1:0); Марсьяль А., 55 (1:1); Марсьяль А., 73 (1:2); Баркли, 96 (2:2)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Как девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видеоКак девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видео
Ястремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в ЛюксембургеЯстремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в Люксембурге
Лига наций: Белорусы обогнали Люксембург. ФутболЛига наций: Белорусы обогнали Люксембург. Футбол
Украина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. ФутболУкраина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Ибрагимович встал на защиту Жозе МоуриньюИбрагимович встал на защиту Жозе Моуринью
Моуринью может нарваться на дисквалификацию. ФутболМоуринью может нарваться на дисквалификацию. Футбол
Тренер Польши: Разочарованы, что стали первой вылетевшей командой. ФутболТренер Польши: Разочарованы, что стали первой вылетевшей командой. Футбол
Ибрагимович уверен, что Моуринью - правильный тренер для МЮ. ФутболИбрагимович уверен, что Моуринью - правильный тренер для МЮ. Футбол
Уэйн Руни: Моуринью стал легкой мишенью для критики. ФутболУэйн Руни: Моуринью стал легкой мишенью для критики. Футбол
Моуринью: Впервые сталкиваюсь с такой травлей. ФутболМоуринью: Впервые сталкиваюсь с такой травлей. Футбол
Верес побеждает Полесье и догоняет лидеровВерес побеждает Полесье и догоняет лидеров
Моуринью: знали, что Ярмоленко отлично бьет левойМоуринью: знали, что Ярмоленко отлично бьет левой
Лукаку не намерен поддерживать Погба в конфликте с Моуринью. ФутболЛукаку не намерен поддерживать Погба в конфликте с Моуринью. Футбол
Моуринью отрицает наличие конфликта с ПогбаМоуринью отрицает наличие конфликта с Погба
Последние новости
Подгружаем последние новости