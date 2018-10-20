Непростая победа Донбасса над исландцами в Континентальном Кубке
В Риге матчем "Донбасс" - "Викингар" стартовал второй игровой день Континентального кубка.
Тренерский штаб чемпионов Украины решил провести ротацию на вратарской позиции, заменив Богдана Дьяченко на Сергея Костенко. К сожалению, роSSийский голкипер не смог уверенно войти в игру, и за стартовые 24 с половиной минуты пропустил дважды после семи бросков. Так, исландцы смогли впервые на турнире оказаться в роли лидера по ходу матча.
Восстановить статус-кво до окончания второго периода помог Севастьян Карпенко, который не пожадничал и выдал удобный пас Андрею Денискину на пустые ворота. Таким образом, два стартовых периода завершились вничью 1:1.
Дожать соперника команде Юлиуса Шуплера удалось в заключительной 20-минутке, забросив четыре шайбы. При этом "викинги" ответили лишь раз, но по поводу реализации моментов красноречивее всего говорила послематчевая статистика бросков – 60:12.
Свой следующий матч "Донбасс" проведет 21 октября против рижского "Курбадса", который во второй игровой день сойдется с испанским "Чури Урдином".
Континентальный кубок. Второй раунд, группа С:
"Донбасс" - "Викингар" 6:3 (1:1, 1:1, 4:1).
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