"Кременчуг" выходит в лидеры (ВИДЕО)  

ДОНБАСС - ДИНАМО - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
 
Голы: Худяков (бол. Ромащенко, Жовнир), 15:42 - 0:1. Смирнов (Григорьев, Карпенко), 21:33 - 1:1. Дегтярев (бол. Жовнир, Худяков), 37:56 - 1:2. Олейник (бол. Ромащенко), 38:49 - 1:3. Матвиенко (бол. Максименко, Кобиков), 41:43 - 1:4. Коренчук (Кирющенков, Кузьмик), 59:57 - 2:4.
Фото "Кременчуг" выходит в лидеры (ВИДЕО)
Фото: hckremenchuk.com.ua
 
«Донбасс» (Донецк): Костенко. Сильницкий - Романенко, Кирющенков - Кузьмик - Коренчук; Александров - Воронин, Лялька - Смирнов - Денискин; Григорьев - Фирсов, Карпенко - Захаров - Чердак; Новиков - Мазур - Мостовой.
 
«Динамо» (Харьков): Мамедов. Жовнир - Дегтярев, Худяков - Ромащенко - Олейник; Лисин - Матвиенко, Колядинский - Кобиков - Скребела; Бабчук - Наливайко, Халин - Максименко - Сиротенко; Пойманов - Праведный - Гайдамака.
 
16 октября. Дружковка. ЛА «Альтаир».
 
Продолжает преподносить неприятные сюрпризы своим поклонникам «Донбасс». Конечно, в нынешнем состоянии команда может проиграть серебряному призеру «Кременчугу» и абсолютному новичку украинского профессионального хоккея - «Днепру».
 
Но чтобы уступить пусть и не беспросветному, но все же аутсайдеру, да еще и на своем льду… Безусловно, конкуренция в чемпионате возросла. Но здесь, скорее стоит говорить не о силе нынешних лидеров - она как была, так и остается, а нужно кричать об уровне сегодняшнего пока все еще чемпиона Украины. Каков он этот самый уровень, было наглядно продемонстрировано в матче с третьей командой с конца - «Динамо».
 
В стартовом периоде хозяева владели инициативой, но пробить поймавшего кураж Тимура Мамедова не сумели. Другое дело - харьковчане. «Донбасс» нарушил правило численного состава и остался в меньшинстве. Лишнего «Динамо» разыграло блестяще и Игорь Худяков запустил шайбу в дальний от себя угол ворот - 0:1.
 
После перерыва «Донбассу» удалось отыграться. С острого угла бросал Илья Смирнов, а там и Мамедов вроде бы был на месте, да и щелчок был незамысловатым, но шайба все же влетела в ворота - 1:1.
 
И все же настрой подопечных Александра Сеуканда был куда выше - команда боролась и отдавалась в каждом из эпизодов, пыталась бросать, созидать и была за все это вознаграждена. Тем более, что и соперник помогал - донецкие игроки стали частыми гостями на скамейке штрафников и коллектив был за это наказан. За харьковчан большинство реализовали Александр Дегтярев и Никита Олейник - 1:3.
 
Преимущество в две шайбы в заключительном периоде гости сохранили и нанесли «Донбассу» в нынешнем сезоне уже четвертое поражение. То ли еще будет… Но будет уже после возвращения с Континентального кубка. Хоккеисты «Донбасса» отправились в Ригу, где 19 октября встретятся с испанским «Чури Урдином», 20-го - с исландским «Викингаром», 21-го - с местным «Курбадсом». 
 
 
Александр СЕУКАНД, главный тренер «Динамо»:
 
- Во время подготовки к сезону мы провели очень мало контрольных матчей и только сейчас набираем ход, ведь появилась игровая практика. Ребята поняли, что нужно делать на льду. Я надеюсь, что команда поверит в себя, и будет радовать болельщиков. Думаю, что у нас немножко стало получаться.
 
Юлиус ШУПЛЕР, главный тренер «Донбасса»:
 
- За такой результат приношу извинения. Игра пошла не так, как мы планировали - не было передач, выходов, опасных бросков. Мы не забросили даже в двойном большинстве… Не создавали те ситуации, которые нужны для победы. Усталость из-за плотного графика? Я не люблю оправдываться, ведь в спорте усталость - это отображение спортивной формы. 
 
ДНЕПР - КРЕМЕНЧУГ - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
 
Голы: Киселев (Хришпенц), 38:39 - 0:1. Ворона (Савченко), 56:35 - 0:2. Коляда (бол.), 58:30 - 1:2.
 
«Днепр» (Херсон): Петров (58:00). Белоусов - Декало, Бондаренко - Коляда - Янишевский; Афанасьев - Пугачев, Золотухин - Коваленко - Жвачкин; Сирченко - Шпак, Найденов - Мацейко - Макарицкий; Матусевич - Будько, Тимченко - Брага - Болотин.
 
«Кременчуг»: Гордюшин. Толстушко - Грицких, Тютченко - Красильников - Муртищев; Севрюгин - Бельский, Савченко - Гриценко - Ворона; Горлушко - Боевых, Киселев - Фурса - Зайцев; Савицкий - Хришпенц, Полищук.
 
18 октября. Херсон. Ледовая арена.
 
Встреча двух лучших команд Украины прошла живо и интересно, хотя долгое время зрителя, забившие до отказа Ледовую арену в Херсоне, заброшенных шайб не видели. У обоих ворот моментов хватало, но в одних случаях шайба попадала в штанги, а в других отменно играли Олег Петров и Никита Гордюшин. И лишь под занавес второго периода гол все же состоялся. Партнеры бросили в прорыв Николая Киселева, который точно бросил под перекладину - 0:1.
 
В заключительном периоде страсти накалились, и было понятно, что судьба матча может решиться еще одной или двумя заброшенными шайбами. В самом конце игры сначала ее забросили гости. Точным броском отметился Алексей Ворона - 0:2. А потом Дмитрий Пидгурский поменял Олега Петрова на шестого игрока и Николай Коляда сократил разрыв в счете - 1:2. Чтобы спастись окончательно, днепрянам просто не хватило времени. «Кременчуг» в нынешнем сезоне побеждает «Днепр» уже во второй раз подряд.
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
 
БЕЛЫЙ БАРС - ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
 
Голы: Таран (Качан), 24:29 - 1:0. Микульчик (Овчинников, Н.Дворник), 26:17 - 1:1. Н.Дворник (Федосов, Овчинников), 40:17 - 1:2. Черемнов (бол., Федосов, Овчинников), 57:38 - 1:3.
 
«Белый Барс» (Белая Церковь): Кучер. Логач - Таран, Дурдыев - Печерский - Тимченко; Васильев - Грицюк, Бородай - Качан - Лесников; Гриценко - Панов, Ромашин - Панченко - Арабов;
 
«Ледяные волки» (Киев): Глотов. Федосов - Забулонов, Микульчик - Овчинников - Н.Дворник; Чикида - Порупа, Черемнов - Шапиро - Шабанов; Привалихин - Боронило, Борманис - Алексейчук - Крюченкин.
 
18 октября. Белая Церковь. ЛА «Белый Барс».
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Кременчуг 10 8 1 0 1 56-24 26
 
2. Днепр 10 8 0 1 1 36-11 25
 
3. Донбасс 11 7 0 0 4 55-29 21
 
4. Динамо 10 2 1 1 6 21-36 9
 
5. Ледяные Волки 11 1 1 2 7 25-65 7
 
6. Белый Барс 10 1 1 0 8 22-50 5
 
11-й тур, 20 октября: Динамо - Кременчуг. 21 октября: Белый Барс - Днепр.


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