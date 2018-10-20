"Кременчуг" выходит в лидеры (ВИДЕО)  

Продолжает преподносить неприятные сюрпризы своим поклонникам «Донбасс». Конечно, в нынешнем состоянии команда может проиграть серебряному призеру «Кременчугу» и абсолютному новичку украинского профессионального хоккея - «Днепру».
Но чтобы уступить пусть и не беспросветному, но все же аутсайдеру, да еще и на своем льду… Безусловно, конкуренция в чемпионате возросла. Но здесь, скорее стоит говорить не о силе нынешних лидеров - она как была, так и остается, а нужно кричать об уровне сегодняшнего пока все еще чемпиона Украины. Каков он этот самый уровень, было наглядно продемонстрировано в матче с третьей командой с конца - «Динамо».
В стартовом периоде хозяева владели инициативой, но пробить поймавшего кураж Тимура Мамедова не сумели. Другое дело - харьковчане. «Донбасс» нарушил правило численного состава и остался в меньшинстве. Лишнего «Динамо» разыграло блестяще и Игорь Худяков запустил шайбу в дальний от себя угол ворот - 0:1.
После перерыва «Донбассу» удалось отыграться. С острого угла бросал Илья Смирнов, а там и Мамедов вроде бы был на месте, да и щелчок был незамысловатым, но шайба все же влетела в ворота - 1:1.
И все же настрой подопечных Александра Сеуканда был куда выше - команда боролась и отдавалась в каждом из эпизодов, пыталась бросать, созидать и была за все это вознаграждена. Тем более, что и соперник помогал - донецкие игроки стали частыми гостями на скамейке штрафников и коллектив был за это наказан. За харьковчан большинство реализовали Александр Дегтярев и Никита Олейник - 1:3.
Преимущество в две шайбы в заключительном периоде гости сохранили и нанесли «Донбассу» в нынешнем сезоне уже четвертое поражение. То ли еще будет… Но будет уже после возвращения с Континентального кубка. Хоккеисты «Донбасса» отправились в Ригу, где 19 октября встретятся с испанским «Чури Урдином», 20-го - с исландским «Викингаром», 21-го - с местным «Курбадсом».
Александр СЕУКАНД, главный тренер «Динамо»:
- Во время подготовки к сезону мы провели очень мало контрольных матчей и только сейчас набираем ход, ведь появилась игровая практика. Ребята поняли, что нужно делать на льду. Я надеюсь, что команда поверит в себя, и будет радовать болельщиков. Думаю, что у нас немножко стало получаться.
Юлиус ШУПЛЕР, главный тренер «Донбасса»:
- За такой результат приношу извинения. Игра пошла не так, как мы планировали - не было передач, выходов, опасных бросков. Мы не забросили даже в двойном большинстве… Не создавали те ситуации, которые нужны для победы. Усталость из-за плотного графика? Я не люблю оправдываться, ведь в спорте усталость - это отображение спортивной формы.
Встреча двух лучших команд Украины прошла живо и интересно, хотя долгое время зрителя, забившие до отказа Ледовую арену в Херсоне, заброшенных шайб не видели. У обоих ворот моментов хватало, но в одних случаях шайба попадала в штанги, а в других отменно играли Олег Петров и Никита Гордюшин. И лишь под занавес второго периода гол все же состоялся. Партнеры бросили в прорыв Николая Киселева, который точно бросил под перекладину - 0:1.
В заключительном периоде страсти накалились, и было понятно, что судьба матча может решиться еще одной или двумя заброшенными шайбами. В самом конце игры сначала ее забросили гости. Точным броском отметился Алексей Ворона - 0:2. А потом Дмитрий Пидгурский поменял Олега Петрова на шестого игрока и Николай Коляда сократил разрыв в счете - 1:2. Чтобы спастись окончательно, днепрянам просто не хватило времени. «Кременчуг» в нынешнем сезоне побеждает «Днепр» уже во второй раз подряд.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.