Флойд Мэйуэзер передумал драться с Пакьяо

"Обещать — не значит жениться", — вспомнил древнюю мудрость американский легендарный ветеран ринга Флойд Мэйуэзер младший (50-0, 27 КО) и сообщил посредством портала TMZ Sports о том, что он передумал драться в реванше с не менее легендарным воином из Филиппин Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО).

"Мне на**ать на то, что там у Пакьяо!" — дерзко молвил американский ветеран. И это несмотря на то, что совсем недавно клятвенно обещал вернуться в бокс именно ради реванша со своим давним недругом.

По словам Мэйуэзера, вся проблема в том, что по состоянию на сегодня смысла (полагаем, прежде всего финансового) в реванше нет: "Как минимум сейчас никакого реванша не будет. Точно не сейчас. Сперва такую драчку всё же надо хорошенько раскрутить, а потом будет видно, что из всего этого получится. А так, я не против. Можем подраться снова".

По словам американца, именно он надоумил своего кореша, влиятельного в мире бокса функционера Эла Хэймона подписать филиппинца и организовать тому сперва бой с "Проблемным" Эдриеном Броунером (33-3-1, 24 КО).

"Как по мне, то сперва Пакьяо лучше провести бой с Броунером, — цитирует источник Мэйуэзера. — Я так и сказал Элу Хэймону. А чё потом? Ну, не знаю... В дивизионе много крутых перцев — Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд".

Напомним, сам Мэйуэзер решительно настроен сперва провести два кряду боя с звёздами из UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым (27-0 в ММА) и ирландцем Конором Макгрегором (21-4 в ММА).


Terrikon со ссылкой на vringe.com


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