Боккетти: Спартак в моей жизни значит очень много. Футбол

Итальянский защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти дал интервью пресс-службе красно-белых:

- Никогда раньше ни за одну команду мне не доводилось проводить 100 игр. «Спартак» — первый клуб, в котором мне удалось преодолеть такой рубеж. Вообще «Спартак» в моей жизни значит очень много. Здесь ощущаю себя как дома. В Италии я играл в разных клубах, но не так долго, как защищаю цвета красно-белых. «Спартак» — лучшая команда. Не могу сравнить даже с «Миланом» — тоже отличнейшим клубом. Просто «Спартак», по ощущениям, для меня важнее.

— Как узнали о том, что провели сотый матч? Следили за своей статистикой?
— После игры с ЦСКА мне написал один человек, поздравил. Было приятно. Я ведь не помнил. Знал, что приближаюсь к сотне, видел, что уже более девяноста матчей. Ответил: «О, уже сто! Это большая честь, гордость для меня». Повторю: для меня это суперцифра, так как нигде еще столько игр не проводил. И уже тем более здорово, что все эти матчи — за «Спартак». Конечно, было бы ещё больше эмоций, если бы в тот день мы выиграли у ЦСКА. Но не сложилось.

— Впереди матч с «Арсеналом»... С новыми силами за тремя очками?
— С туляками будет тяжело. Мы знаем, что «Арсенал» — хорошая команда. Сейчас вообще в РПЛ нет слабых соперников, все борются. Поэтому говорю вам: нам придется непросто. Но думаю, что если мы будем показывать свой футбол, играть так, как мы делали это, например, в матче с «Вильярреалом», то все будет хорошо.

— Чего вы ждете от этого сезона?
— Сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат. У нас все для этого есть.

— Сейчас ведь, по сути, строится новая команда — наигрывается молодежь, нет Промеса.
— Да. Но нам нужно просто больше верить в свои силы.


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