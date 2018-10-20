Новостей.COM ⇒
2018-10-20
Лига 1: "Лион" дома обыграл "Ним"
"Лион" выиграл у "Нима" в матче 10-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей отличились Мусса Дембеле и Мемфис Депай.
Фото: ol.fr
"Лион" набрал 17 очков и занимает третье место. У "Нима" 10 очков и 16-я позиция.
В следующем туре "Ним" примет "Сент-Этьен", а "Лион" на выезде сыграет с "Анже".
Чемпионат Франции
Лига 1
10-й тур
"Лион" - "Ним" - 2:0 (1:0)
Голы: Дембеле, 24 (1:0). Депай, 90 (2:0).
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Марсал, Менди, Депай (Пинтор, 90+1), Диоп (Ферри, 65), Ауар, Ндомбеле, Дембеле (Траоре, 78), Террье.
"Ним": Бернардони, Харек, Бриансон, Алакуш, Саванье, Буанга (Алиуи, 64), Тиуб, Мауасса, Валлс, Бобишон (Рипар, 83), Депре (Бозок, 65).
Предупреждения: Харек, 17. Бриансон, 32. Диоп, 34.
Судья: Тюаль.
19 октября. Лион. Стадион "Люмьер".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Феттель потеряет три позиции на старте Гран-при США
20.10.2018 15:32
20.10.2018 15:32
Боккетти: Спартак в моей жизни значит очень много. Футбол »»
20.10.2018 15:33
20.10.2018 15:33
←+Ctrl+→