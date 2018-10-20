Лига 1: "Лион" дома обыграл "Ним"

"Лион" выиграл у "Нима" в матче 10-го тура чемпионата Франции.
 
В составе победителей отличились Мусса Дембеле и Мемфис Депай.
Фото Лига 1: "Лион" дома обыграл "Ним"
Фото: ol.fr
 
"Лион" набрал 17 очков и занимает третье место. У "Нима" 10 очков и 16-я позиция.
 
В следующем туре "Ним" примет "Сент-Этьен", а "Лион" на выезде сыграет с "Анже".
 
Чемпионат Франции
 
 Лига 1
 
10-й тур
 
"Лион" - "Ним" - 2:0 (1:0)
 
Голы: Дембеле, 24 (1:0). Депай, 90 (2:0).
 
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Марсал, Менди, Депай (Пинтор, 90+1), Диоп (Ферри, 65), Ауар, Ндомбеле, Дембеле (Траоре, 78), Террье.
 
"Ним": Бернардони, Харек, Бриансон, Алакуш, Саванье, Буанга (Алиуи, 64), Тиуб, Мауасса, Валлс, Бобишон (Рипар, 83), Депре (Бозок, 65).
 
Предупреждения: Харек, 17. Бриансон, 32. Диоп, 34.
 
Судья: Тюаль.
 
19 октября. Лион. Стадион "Люмьер".


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