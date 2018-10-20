Феттель потеряет три позиции на старте Гран-при США

Гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель еще более ухудшил свои позиции в борьбе за титул, шансы на который и без того призрачны. По решению стюардов Гран-при США , он потеряет 3 позиции на стартовой решетке из-за того, что в ходе тренировочной практики недостаточно замедлился, когда на трассе были вывешены красные флаги.

Такое решение было принято после того, как сам Феттель получил возможность изложить свою версию событий, а также после объяснений представителя Ferrari. Но их аргументы приняты не были. Этим решением недовольны не только в Ferrari, но и в Mercedes - главном сопернике итальянской команды. Ее босс Тото Вольфф так высказался по данной ситуации: "Это трудная ситуация. Очевидно, для чемпионата нехорошо, что Себастьян получит штраф. Лучше бы он был рядом и обеспечил отличное шоу. Безопасность маршалов и машины, которая в барьере, невероятно важна. Но нам нужно изучить правила. Нам нужно избавиться от штрафов, которые выдаются автоматически".