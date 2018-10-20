Революционно: на Уимблдоне вводят тай-брейк в пятом сете

В матчах Открытого чемпионата Великобритании по теннису с следующем году будет в пятом сете тай-брейк, подтвердили во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, где проходят матчи старейшего из четырех турниров Большого шлема.

Решение о нововведении было принято после обстоятельных обзоров матчей Уимблдона за последние два десятилетия, сообщил президент Всеанглийского клуба Филипп Брук.

Восемь лет назад Джон Иснер и Николай Маю закончили пятый сет со счетом 70:68. В матче Уимблдона в этом сезоне Кевин Андерсон выиграл у Иснера - 26:24.

"Мы хотим ввести тай-брейк в играх , где не удается достичь быстрого окончания. Поэтому игроки получат возможность навязать свое превосходство над соперником", - считает Брук.

На US Open также используется система тай-брейков при счете 6:6 в пятом сете. Открытый чемпионат Франции и Открытое первенство Австралии проводятся под старой системе, и в пятом сете для определения победителя должна быть разница, как минимум, в два гейма.