Витебск ближе к медалям, Днепр - к первой лиге. Футбол
Могилевский "Днепр" практически смирился со своей участью, так как на матч 24-го тура чемпионата Белоруссии с одним из лидеров "Витебском" приехал полудублирующий состав. Хотя молодым игрокам удавалось сдерживать атаки хозяев почти до конца первого тайма, но после углового Евгений Клопоцкий сумел поразить ворота Высоцкого. После перерыва витебские футболисты заиграли быстрее и Антон Матвеенко оформил дубль. Только в конце игры хозяева небрежно сыграли в своей штрафной и Артем Концевой позволил могилевчанам избежать крупного поражения - 1:3.
У победителей весь матч провели украинцы Карамушка и Старгородский, у проигравших - Чепурненко был заменен на 79-й минуте, а Деркач остался на скамейке запасных.
Победа позволила команде Сергея Ясинского вернуться на второе место в турнирной таблице, а "Днепр" после пятого поражения кряду сделал еще один шаг к вылету из высшей лиги.
2018, Чемпионат Беларуси
Игровой день : 2018-10-19
"Витебск" - "Днепр М" 3:1 (1:0)
Голы: Клопоцкий, 43 (1:0); Матвеенко Ан., 58 (2:0); Матвеенко Ан., 76 (3:0); Концевой Ар., 89 (3:1)
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