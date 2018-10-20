Суперлига 2018/2019: календарь, результаты, таблица
5 октября стартовал очередной сезон украинской баскетбольной Суперлиги. За звание сильнейшего в текущем сезоне поборются 8 клубов. Согласно регламенту, регулярный чемпионат завершится 17 марта, после чего соперники сойдутся в матчах плей-офф.
Действующим чемпионом Украины являются "Черкасские Мавпы".
Баскетбол. Чемпионат Украины 2018-2019. Суперлига
5 октября
19:30 - БК "Запорожье" - МБК "Николаев" - 84:81
6 октября
14:00 - "Киев-Баскет" - "Черкасские мавпы" - 75:80
14:00 - "Днепр" - "Политехник" - 70:59
7 октября
14:00 - БК "Одесса" - "Химик" - 89:80
12 октября
18:30 - "Киев-Баскет" - БК "Запорожье" - 103:82
19:00 - "Днепр" - "Химик" - 78:73
18:00 - "Политехник" - БК "Одесса" - 76:81
14 октября
16:00 - "Киев-Баскет" - МБК "Николаев" - 85:72
14:00 - "Черкасские мавпы" - БК "Запорожье" - 88:91
13:45 - "Днепр" - БК "Одесса" - 90:85
14:00 - "Политехник" - "Химик" - 61:99
18 октября
18:00 - "Химик" - "Киев-Баскет" - 89:75
перенесен на более поздний срок - БК "Одесса" - "Черкасские мавпы"
19 октября
19:00 - МБК "Николаев" - "Политехник" - 72:65
19:45 - БК "Запорожье" - "Днепр" - 89:79
И В П О 1. Запорожье 4 3 1 7 2. Днепр 4 3 1 7 3. Химик 4 2 2 6 4. Киев-Баскет 4 2 2 6 5. Одесса 3 2 1 5 6. Ч.Мавпы 2 1 1 3 7. Политехник 3 0 3 3 8. Николаев 2 0 2 2
20 октября
14:00 - БК "Одесса" - "Киев-Баскет"
14:00 - "Химик" - "Черкасские мавпы"
21 октября
14:00 - БК "Запорожье" - "Политехник"
16:00 - МБК "Николаев" - "Днепр"
24 октября
"Политехник" - "Киев-Баскет"
25 октября
БК "Одесса" - МБК "Николаев"
18:00 - "Химик" - БК "Запорожье"
26 октября
"Днепр" - "Киев-Баскет"
"Политехник" - "Черкасские мавпы"
27 октября
БК "Одесса" - БК "Запорожье"
28 октября
"Днепр" - "Черкасские мавпы"
29 октября
18:00 - "Химик" - МБК "Николаев"
1 ноября
"Черкасские мавпы" - "Киев-Баскет"
2 ноября
"Химик" - БК "Одесса"
3 ноября
МБК "Николаев" - БК "Запорожье"
4 ноября
"Политехник" - "Днепр"
7 ноября
"Политехник" - МБК "Николаев"
8 ноября
"Черкасские мавпы" - БК "Одесса"
"Киев-Баскет" - "Химик"
9 ноября
"Днепр" - МБК "Николаев"
"Политехник" - БК "Запорожье"
10 ноября
"Черкасские мавпы" - "Химик"
"Киев-Баскет" - БК "Одесса"
11 ноября
"Днепр" - БК "Запорожье"
15 ноября
БК "Запорожье" - "Киев-Баскет"
МБК "Николаев" - "Черкасские мавпы"
16 ноября
"Химик" - "Днепр"
БК "Одесса" - "Политехник"
17 ноября
МБК "Николаев" - "Киев-Баскет"
БК "Запорожье" - "Черкасские мавпы"
18 ноября
БК "Одесса" - "Днепр"
"Химик" - "Политехник"
6 декабря
"Черкасские мавпы" - "Днепр"
"Киев-Баскет" - "Политехник"
7 декабря
БК "Запорожье" - "Химик"
МБК "Николаев" - БК "Одесса"
8 декабря
"Киев-Баскет" - "Днепр"
"Черкасские мавпы" - "Политехник"
9 декабря
МБК "Николаев" - "Химик"
БК "Запорожье" - БК "Одесса"
20 декабря
"Киев-Баскет" - "Черкасские мавпы"
21 декабря
БК "Запорожье" - МБК "Николаев"
22 декабря
БК "Одесса" - "Химик"
23 декабря
"Днепр" - "Политехник"
10 января
"Киев-Баскет" - МБК "Николаев"
"Черкасские мавпы" - БК "Запорожье"
11 января
"Днепр" - БК "Одесса"
"Политехник" - "Химик"
12 января
"Киев-Баскет" - БК "Запорожье"
"Черкасские мавпы" - МБК "Николаев"
13 января
"Днепр" - "Химик"
"Политехник" - БК "Одесса"
17 января
БК "Запорожье" - "Днепр"
МБК "Николаев" - "Политехник"
18 января
БК "Одесса" - "Киев-Баскет"
"Химик" - "Черкасские мавпы"
19 января
БК "Запорожье" - "Политехник"
МБК "Николаев" - "Днепр"
20 января
БК "Одесса" - "Черкасские мавпы"
"Химик" - "Киев-Баскет"
30 января
"Политехник" - "Киев-Баскет"
31 января
"Химик" - МБК "Николаев"
БК "Одесса" - БК "Запорожье"
1 февраля
"Днепр" - "Киев-Баскет"
"Политехник" - "Черкасские мавпы"
2 февраля
"Химик" - БК "Запорожье"
БК "Одесса" - МБК "Николаев"
3 февраля
"Днепр" - "Черкасские мавпы"
5 февраля
"Политехник" - "Днепр"
7 февраля
"Черкасские мавпы" - "Киев-Баскет"
8 февраля
"Химик" - БК "Одесса"
9 февраля
МБК "Николаев" - БК "Запорожье"
13 февраля
"Политехник" - БК "Запорожье"
14 февраля
"Черкасские мавпы" - "Химик"
"Киев-Баскет" - БК "Одесса"
15 февраля
"Днепр" - БК "Запорожье"
"Политехник" - МБК "Николаев"
16 февраля
"Черкасские мавпы" - БК "Одесса"
"Киев-Баскет" - "Химик"
17 февраля
"Днепр" - МБК "Николаев"
28 февраля
"Химик" - "Политехник"
БК "Одесса" - "Днепр"
1 марта
БК "Запорожье" - "Черкасские мавпы"
МБК "Николаев" - "Киев-Баскет"
2 марта
"Химик" - "Днепр"
БК "Одесса" - "Политехник"
3 марта
МБК "Николаев" - "Черкасские мавпы"
БК "Запорожье" - "Киев-Баскет"
13 марта
"Черкасские мавпы" - "Политехник"
"Киев-Баскет" - "Днепр"
15 марта
БК "Запорожье" - БК "Одесса"
МБК "Николаев" - "Химик"
"Киев-Баскет" - "Политехник"
"Черкасские мавпы" - "Днепр"
17 марта
МБК "Николаев" - БК "Одесса"
БК "Запорожье" - "Химик"
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
20.10.2018 06:28
20.10.2018 06:28