Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: результаты матчей 19 октября Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс - 88:120 (10:22, 21:29, 23:31, 34:38)

ШХ: Уокер - 26, Батюм - 15, Бриджес - 15

ОМ: Вучевич - 12, Фурнье - 12 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс - 107:105 (33:24, 24:26, 17:26, 33:29)

НН: Кантер - 29+10 подборов, Хардуэй - 29

БН: Леверт - 28, Аллен, Расселл - по 15 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз - 149:129 (40:32, 32:31, 38:27, 39:39)

СК: Коли-Стайн - 20, Бэгли - 19

НП: Миротич - 36, Дэвис - 25 Миннесота Тимбервулвз - Кливленд Кавальерс - 131 - 123 (32:30, 39:24, 33:41, 27:28)

КК: Лав - 25+19 подборов, Осман - 22

МТ: Батлер - 33, Уиггинс - 22 Мемфис Гризлиз - Атланта Хокс - 131:117 (37:33, 40:28, 29:21, 25:35)

АХ: Принс - 28, Янг - 20

МГ: Тэмпл - 30, Конли - 16 Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс - 113:101 (18:25, 31:28, 33:26, 31:22)

БС: Ирвинг - 21, Тэтум - 16

ТР: Леонард - 31+10 подборов, Ибака - 21 Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс - 118:101 (30:25, 32:28, 31:23, 25:25)

ИП: Оладипо - 25, Макдермотт - 14

МБ: Адетокунбо - 26+15 подборов, Миддлтон - 23 Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер - 108:92 (27:20, 21:26, 23:31, 37:15)

ОТ: Джордж - 20, Адамс - 17

ЛК: Харрис - 26+10 подборов, Галлинари - 26 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз - 123:124 (34:32, 47:37, 22:28, 20:27)

ГС: Дюрант - 38, Карри - 21

ЮД: Инглс - 27, Митчелл - 19

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.