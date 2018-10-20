НБА: результаты матчей 19 октября
Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс - 88:120 (10:22, 21:29, 23:31, 34:38)
ШХ: Уокер - 26, Батюм - 15, Бриджес - 15
ОМ: Вучевич - 12, Фурнье - 12
Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс - 107:105 (33:24, 24:26, 17:26, 33:29)
НН: Кантер - 29+10 подборов, Хардуэй - 29
БН: Леверт - 28, Аллен, Расселл - по 15
Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз - 149:129 (40:32, 32:31, 38:27, 39:39)
СК: Коли-Стайн - 20, Бэгли - 19
НП: Миротич - 36, Дэвис - 25
Миннесота Тимбервулвз - Кливленд Кавальерс - 131 - 123 (32:30, 39:24, 33:41, 27:28)
КК: Лав - 25+19 подборов, Осман - 22
МТ: Батлер - 33, Уиггинс - 22
Мемфис Гризлиз - Атланта Хокс - 131:117 (37:33, 40:28, 29:21, 25:35)
АХ: Принс - 28, Янг - 20
МГ: Тэмпл - 30, Конли - 16
Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс - 113:101 (18:25, 31:28, 33:26, 31:22)
БС: Ирвинг - 21, Тэтум - 16
ТР: Леонард - 31+10 подборов, Ибака - 21
Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс - 118:101 (30:25, 32:28, 31:23, 25:25)
ИП: Оладипо - 25, Макдермотт - 14
МБ: Адетокунбо - 26+15 подборов, Миддлтон - 23
Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер - 108:92 (27:20, 21:26, 23:31, 37:15)
ОТ: Джордж - 20, Адамс - 17
ЛК: Харрис - 26+10 подборов, Галлинари - 26
Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз - 123:124 (34:32, 47:37, 22:28, 20:27)
ГС: Дюрант - 38, Карри - 21
ЮД: Инглс - 27, Митчелл - 19
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
20.10.2018 06:24
20.10.2018 06:28