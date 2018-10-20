Николаев и Сумы продолжили свои безвыигрышные серии

"Николаев" и "Сумы" в стартовом матче 14-го тура первенства первой лиги не сумели прервать свои безвыигрышные серии. Оба мяча в поединке были забиты в середине второго тайма, причем хозяева с 57-й минуты получили численное большинство и право на пенальти, когда Гаращенков отбил мяч руками на линии ворот. Виктор Берко реализовал пенальти, однако через 15 минут Антон Савин в контратаке сумел сравнять счет - 1:1.

Николаевцы чередуют домашние ничьи с выездными поражения в четвертом туре кряду, а сумчане третий выездной поединок завершают с одинаковым счетом - 1:1, но при этом проиграли два домашних матча.

"Николаев" продолжает занимать восьмое место в турнирной таблице, "Сумы" - пока 11-е.

2018-19, Первая лига Украины

Игровой день : 2018-10-19

"Николаев" - "Сумы" 1:1 (0:0)

Голы: Берко, 58 (пенальти) (1:0); Савин Ан., 73 (1:1)

Удаления: - Гаращенков, 56




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Как девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видеоКак девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видео
Ястремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в ЛюксембургеЯстремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в Люксембурге
Лига наций: Белорусы обогнали Люксембург. ФутболЛига наций: Белорусы обогнали Люксембург. Футбол
Украина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. ФутболУкраина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Гарет Саутгейт: Такие матчи придают веры в свои силы. ФутболГарет Саутгейт: Такие матчи придают веры в свои силы. Футбол
Кременчук в серии послематчевых бросков вырвал победу у ДнепраКременчук в серии послематчевых бросков вырвал победу у Днепра
Ворскла намерена обратиться в СБУ из-за поведения своих болельщиков. ФутболВорскла намерена обратиться в СБУ из-за поведения своих болельщиков. Футбол
Карпаты разгромили Сумы и вышли в 1/8 финала Кубка УкраиныКарпаты разгромили Сумы и вышли в 1/8 финала Кубка Украины
В итальянской Серии В снялись с турнира сразу три команды. ФутболВ итальянской Серии В снялись с турнира сразу три команды. Футбол
Чемпион мира оглушил "Стад де Франс" своим дефиле перед матчем Лиги Наций. ФутболЧемпион мира оглушил "Стад де Франс" своим дефиле перед матчем Лиги Наций. Футбол
Сумы побеждают на выезде Оболонь, Ингулец вырывает победу у Металлиста-1925Сумы побеждают на выезде Оболонь, Ингулец вырывает победу у Металлиста-1925
Берлускони намерен купить клуб Серии С. ФутболБерлускони намерен купить клуб Серии С. Футбол
Авангард не забивает в Николаеве, Ингулец проигрывает, Колос - непобедимАвангард не забивает в Николаеве, Ингулец проигрывает, Колос - непобедим
Днепр-1 громит Сумы и уходит в отрыв от ВолыниДнепр-1 громит Сумы и уходит в отрыв от Волыни
Последние новости
Подгружаем последние новости