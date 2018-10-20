Николаев и Сумы продолжили свои безвыигрышные серии

"Николаев" и "Сумы" в стартовом матче 14-го тура первенства первой лиги не сумели прервать свои безвыигрышные серии. Оба мяча в поединке были забиты в середине второго тайма, причем хозяева с 57-й минуты получили численное большинство и право на пенальти, когда Гаращенков отбил мяч руками на линии ворот. Виктор Берко реализовал пенальти, однако через 15 минут Антон Савин в контратаке сумел сравнять счет - 1:1.

Николаевцы чередуют домашние ничьи с выездными поражения в четвертом туре кряду, а сумчане третий выездной поединок завершают с одинаковым счетом - 1:1, но при этом проиграли два домашних матча.

"Николаев" продолжает занимать восьмое место в турнирной таблице, "Сумы" - пока 11-е.

2018-19, Первая лига Украины

Игровой день : 2018-10-19

"Николаев" - "Сумы" 1:1 (0:0)



Голы: Берко, 58 (пенальти) (1:0); Савин Ан., 73 (1:1)



Удаления: - Гаращенков, 56