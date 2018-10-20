Заявление генерального директора "Зари" о геях будет рассмотрено КДК ФФУ. Футбол

КДК может наказать Сергея Рафаилова за слова о геях.

Заявление генерального директора
Сергей Рафаилов
Фото: dynamo.kiev.ua

Заместитель главы ФФУ Юрий Записоцкий в комментарии Tribuna.com сообщил, что решать, станут ли слова генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова о том, что он не допустит попадание в команду футболистов-геев, объектом рассмотрения в ФФУ, будет КДК.

"Я не могу сказать, будут ли слова Рафаилова рассматриваться органами ФФУ. КДК обладает достаточной независимостью, чтобы решить этот вопрос самостоятельно.

Сомневаюсь, что будут еще какие-то комментарии от администрации ФФУ. Как минимум до рассмотрения этого дела КДК", – заявил Записоцкий.

Ранее, Рафаилов в интервью FootballHub сообщил, что не допустит, чтобы футболисты-геи попали в "Зарю".

"Это для меня неприемлемо, однозначно", - отметил генеральный директор "Зари".


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