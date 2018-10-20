Футбольный клуб Первой лиги на пороге снятия с чемпионата Украины из-за банкротства
У ПФК "Сумы" проблемы с финансированием.
У ПФК "Сумы", который выступает в Первой лиге, серьезные финансовые проблемы. - команда с трудом выехала в Николаев на календарный матч чемпионата Украины, сообщает sportarena.com.
Кроме этого "Сумы" имеют долги по зарплате перед игроками, отмечает издание.
На данный момент стоит вопрос дальнейшего финансирования клуба. Пока что "Сумы" пытаются доиграть до конца первого круга, но их дальнейшая судьба - неизвестна.
В сентябре появилась информация о том, что "Сумы" могут лишить профессионального статуса из-за договорных матчей.
Напомним, в рамках 12-го тура Первой лиги ФК "Сумы" на домашней арене был разгромлен клубом "Колос" 0:6. Этот поединок привлек внимание спортивной общественности.
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20.10.2018 05:56