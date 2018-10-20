Донбасс побеждает на старте Континентального кубка

"Донбасс" с победы начал выступления во втором раунде Континентального кубка. Напомним, что действующие чемпионы Украины по хоккею принимают участие в турнире, который проходит в Риге. В стартовом поединке подопечные Юлиуса Шуплера нанесли поражение испанскому "Чури Урдин" - 6:2.

Превосходство дончан в классе не вызывало сомнений, о чем свидетельствует хотя бы статистика бросков по воротам - 47:19 в пользу "Донбасса". К 25-й минуте украинцы воплотили свое преимущество в четыре заброшенные шайбы и спокойно довели дело до победы.

Следующий матч в Континентальном кубке "Донбасс" проведет в субботу, 20 октября. Соперником дончан станет исландский "Викингар".

Континентальный кубок. Второй раунд, группа С

"Чури Урдин" (Испания) - "Донбасс" (Украина) - 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)
Шайбы: 0:1 - Чердак (Карпенко, Луговой) - 02:53, 0:2 - Кузьмик (Коренчук) - 14:32, 0:3 - Коренчук (Сильницкий - бол.) - 21:54, 0:4 - Новиков (Костиков, Денискин) - 24:21, 1:4 - Аррарас (Забалла) - 24:49, 2:4 - Альберди (Махачек, Хименез) - 25:36, 2:5 - Романенко (Кирющенков, Сильницкий - бол.) - 29:39, 2:6 - Чердак - 4х4 - 40:18.
«Чури Урдин»: Алькаин (Эйчеверия) - Яковлевс, Матяш - Моран, Солорзано, Муньоз (К); Хименез, Кортабитарте - Альберди, Махачек, Кабра; Жиль, Кальво - Ласьен, Забалла, Аррарас; Мартин, Азагирре - Ороцо, Аизпуруа, Соколов.
«Донбасс»: Дьяченко (Костенко) - Сильницкий, Романенко - Коренчук, Кузьмик, Кирющенков; Игнатенко, Гончаров - Лялька, Захаров (К), Смирнов; Фирсов, Григорьев - Луговой, Чердак, Карпенко; Скрипец, Александров - Денискин, Костиков, Новиков.


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