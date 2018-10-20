Ляпорт: Фанаты Сити тепло примут Джо Харта. Футбол

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт высказал свое мнение о будущем поединке АПЛ с "Бернли".

"В прошлом сезоне "Бернли" играл очень хорошо, а в этом, несмотря на неудачи на старте, продолжает набирать очки. Они обязательно будут наказывать своих соперников за любые ошибки.

В АПЛ нет слабых команд, а темп игры в этом чемпионате требует большой выдержки. "Бернли" - яркий пример английской команды. Да, это не самый известный клуб в Англии, но он по праву заслуживает уважения", - цитирует футболиста сайт "горожан".

Отметим, что в этом матче голкипер Джо Харт впервые выступит против своей бывшей команды.

"Во время предсезонки я тренировался с Джо Хартом, - рассказывает Ляпорт. – Он отличный вратарь и замечательный человек. Харт был популярным членом "Сити", и я уверен, что болельщики обожают Джо за то, что он сделал для команды за эти годы.

На тренировках он вёл себя как настоящий профессионал – работал с полной отдачей, так что будет интересно встретиться с ним на поле, и я уверен, что болельщики примут Харта, как своего"