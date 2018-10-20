Чемпионат мира среди юниоров: Гордость Украины, кошмар Японии

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед в блестящем стиле выиграла юниорский чемпионат мира в Нассау и продлила свою серию побед до 35.
 
Не прошло и месяца после сенсационной победы Дарьи Белодед на чемпионате мира в Баку, как она снова вышла на татами - на этот раз за золотом юниорского мирового первенства, которое стартовало в среду на Багамах. 
Фото Чемпионат мира среди юниоров: Гордость Украины, кошмар Японии
Среда. Нассау. В финале юниорского чемпионата мира Дарья БЕЛОДЕД (в темном кимоно) не оставила никаких шансов японке Сане ЙОСИДЕ. Фото: ijf.org
 
Белодед, выступая с красным номером чемпионки мира на спине, буквально сметала соперниц на пути к высшей ступеньке пьедестала в весовой категории до 48 кг. Чуть больше двух минут понадобилось ей, дабы удержанием оформить победу над действующей вице-чемпионкой Панамерики среди юниоров колумбийкой Даниелой Рестрепо.
 
Дальше 18-летняя киевлянка выбила из борьбы двух представительниц Казахстана. Акмарал Науатбек оказалась единственной, кто сумел продержаться против Белодед все четыре минуты на татами в Нассау. Но ничем не смогла ответить на балл, который украинская спортсменка заработала еще в середине схватки. Ее подруга по команде чемпионки Азии-2018 среди юниоров Галия Тынбаева вынуждена была сдаться примерно через две с половиной минуты. 
 
В полуфинале Белодед противостояла испанка Мирейя Лапуерта, завоевавшая бронзу на последнем юниорском чемпионате Европы. Сначала украинка попыталась замкнуть соперницу в мертвые тиски в «не-ваза», но успехом эта затея не увенчалась. Победу на третьей минуте схватки принес уже ставший фирменным зацеп изнутри. Дарья, оказавшись в партере, еще было попыталась применить болевой прием, но судья ее остановил, дав понять что она уже достаточно сделала для выхода в финал, где ее ожидала очередная представительница Японии, на этот раз Сана Йосида - младшая сестра чемпионки мира в весе до 57 кг Цукасы Йосиды. Но и она оказалась бессильна против «ути-мата» Белодед.  
 
Отметим, что это была уже четвертая японская дзюдоистка, которая пыталась в этом году выиграть у спортсменки из Украины. Тщетно! Шесть встреч- шесть поражений, причем три из них на счету чемпионки мира-2017 Фуны Тонаки. 
 
Всего же беспроигрышная серия Белодед дошла уже до цифры 35! Сейчас в коллекции украинской дзюдоистки есть золото всех трех чемпионатов мира - среди кадетов (2015), среди взрослых и среди юниоров (2018). Отметим, что на Багамы дочка и ученица Светланы Кузнецой и Геннадия Белодеда летала не только за чемпионским хет-триком, но и за очками в олимпийский рейтинг Токио-2020. 
 
Многих болельщиков интересовал вопрос, почему Белодед не принимает участие в ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Отвечаем, там к соревнованиям по дзюдо допускались спортсменки, которые родились в интервале между 1 января 2001 года и 31 декабря 2003-го. У Дарьи день рождения - 10.10.2000!
 
 
НАССАУ. Чемпионат мира среди юниоров. Юниоры. До 55 кг. 1. Алиев. 2. Агаев (оба - Азербайджан). 3. Ханда (Япония), Ибрагимов (РоSSия)... 9. ХАЛМАТОВ (Украина). 
 
До 60 кг. 1. Кога. 2. Кониси (оба - Япония). 3. Папинашвили (Грузия), Торрес (Бразилия).
 
Юниорки. До 44 кг. 1. Тодокоро (Япония). 2. Бедиуи (Тунис). 3. Арраэс (Бразилия), Пети (Бельгия). 
 
До 48 кг. 1. БЕЛОДЕД (Украина). 2. Йосида (Япония). 3. Мартинес (Испания), Стоядинов (Сербия).


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