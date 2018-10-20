Чемпионат мира среди юниоров: Гордость Украины, кошмар Японии
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед в блестящем стиле выиграла юниорский чемпионат мира в Нассау и продлила свою серию побед до 35.
Не прошло и месяца после сенсационной победы Дарьи Белодед на чемпионате мира в Баку, как она снова вышла на татами - на этот раз за золотом юниорского мирового первенства, которое стартовало в среду на Багамах.
Среда. Нассау. В финале юниорского чемпионата мира Дарья БЕЛОДЕД (в темном кимоно) не оставила никаких шансов японке Сане ЙОСИДЕ. Фото: ijf.org
Белодед, выступая с красным номером чемпионки мира на спине, буквально сметала соперниц на пути к высшей ступеньке пьедестала в весовой категории до 48 кг. Чуть больше двух минут понадобилось ей, дабы удержанием оформить победу над действующей вице-чемпионкой Панамерики среди юниоров колумбийкой Даниелой Рестрепо.
Дальше 18-летняя киевлянка выбила из борьбы двух представительниц Казахстана. Акмарал Науатбек оказалась единственной, кто сумел продержаться против Белодед все четыре минуты на татами в Нассау. Но ничем не смогла ответить на балл, который украинская спортсменка заработала еще в середине схватки. Ее подруга по команде чемпионки Азии-2018 среди юниоров Галия Тынбаева вынуждена была сдаться примерно через две с половиной минуты.
В полуфинале Белодед противостояла испанка Мирейя Лапуерта, завоевавшая бронзу на последнем юниорском чемпионате Европы. Сначала украинка попыталась замкнуть соперницу в мертвые тиски в «не-ваза», но успехом эта затея не увенчалась. Победу на третьей минуте схватки принес уже ставший фирменным зацеп изнутри. Дарья, оказавшись в партере, еще было попыталась применить болевой прием, но судья ее остановил, дав понять что она уже достаточно сделала для выхода в финал, где ее ожидала очередная представительница Японии, на этот раз Сана Йосида - младшая сестра чемпионки мира в весе до 57 кг Цукасы Йосиды. Но и она оказалась бессильна против «ути-мата» Белодед.
Отметим, что это была уже четвертая японская дзюдоистка, которая пыталась в этом году выиграть у спортсменки из Украины. Тщетно! Шесть встреч- шесть поражений, причем три из них на счету чемпионки мира-2017 Фуны Тонаки.
Всего же беспроигрышная серия Белодед дошла уже до цифры 35! Сейчас в коллекции украинской дзюдоистки есть золото всех трех чемпионатов мира - среди кадетов (2015), среди взрослых и среди юниоров (2018). Отметим, что на Багамы дочка и ученица Светланы Кузнецой и Геннадия Белодеда летала не только за чемпионским хет-триком, но и за очками в олимпийский рейтинг Токио-2020.
Многих болельщиков интересовал вопрос, почему Белодед не принимает участие в ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Отвечаем, там к соревнованиям по дзюдо допускались спортсменки, которые родились в интервале между 1 января 2001 года и 31 декабря 2003-го. У Дарьи день рождения - 10.10.2000!
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