Ибрагимович встал на защиту Жозе Моуринью

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выступил со словами поддержки в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Все критикуют Моуринью, но, на мой взгляд, не из-за результатов, а из-за его характера, из-за того, какой он. Я могу представить себя в похожей ситуации. И я, и Жозе обладаем уверенностью, верим в определенные вещи. Верим в свой собственный путь.

Естественно, мы с ним принимаем вину. Когда дела не складываются, нас критикуют больше. Но когда мы побеждаем, удовлетворение выше, чем у тех, кто дипломатичен и не хотят иметь проблемы со СМИ, и те их не атакуют. Это не про нас с Жозе. Мы те, кто мы есть, мы верим в то, что делаем. Мы идем до самого конца. Какая-то критика носит личный характер, какая-то преувеличена. Кто-то критикует из-за того, какой он сам по себе, кто-то – из зависти. Все это звенья одной цепи.

Моуринью должен оставаться самим собой, стоять на своем и стоять за то, что он делает. Он на своем месте, потому что он все делал по-своему, он оставался собой и ни для кого не менялся», – цитирует Ибрагимовича Sky Sports.


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