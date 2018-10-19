Мауро Икарди: Милану не хватало такого форварда. Футбол

Нападающий «Интера» Мауро Икарди перед миланским дерби отметил игру своего соотечественника Гонсало Игуаина в составе россонери.

«В составе «Милана» выступают отличные и опытные футболисты, которые играют в Серии А уже достаточно давно. Если бы мне пришлось выбрать одного из них, то это был бы Игуаин, поскольку он забивает много мячей.

Гонсало – тот, кого не хватало «Милану». Я не рассматриваю его в роли своего принципиального соперника. Игуаин провёл великолепную карьеру, он является отличным нападающим. Мы встретимся на поле против друг друга, но я спокоен по этому поводу и постараюсь выступить наилучшим образом.

Могу ли я забивать голов больше, чем Игуаин или Криштиану Роналду? Мне не хочется говорить о таких вещах в начале сезона. Я постараюсь выложиться, а на результаты посмотрим в мае», — цитирует Икарди Sky Sport Italia.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Как девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видеоКак девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видео
Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSиюУкраина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию
Ястремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в ЛюксембургеЯстремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в Люксембурге
Лига наций: Белорусы обогнали Люксембург. ФутболЛига наций: Белорусы обогнали Люксембург. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Видаль оштрафован на 800 тысяч евро. ФутболВидаль оштрафован на 800 тысяч евро. Футбол
Голиков: Тот, кто выигрывает единоборства, выигрывает матч. ФутболГоликов: Тот, кто выигрывает единоборства, выигрывает матч. Футбол
Иньеста взволнован перспективой сыграть с Барселоной. ФутболИньеста взволнован перспективой сыграть с Барселоной. Футбол
ФФУ пожизненно дисквалифицировала футболистов "Карпатальи"ФФУ пожизненно дисквалифицировала футболистов "Карпатальи"
Североирландцы запретили Лафферти играть за шотландский клуб. ФутболСевероирландцы запретили Лафферти играть за шотландский клуб. Футбол
Шесть украинцев условно осуждены из-за коррупционного скандала в словацком футболеШесть украинцев условно осуждены из-за коррупционного скандала в словацком футболе
Уэмбли не будет продан, претендент отозвал предложение. ФутболУэмбли не будет продан, претендент отозвал предложение. Футбол
Шастал: Моя специальность - экономическая кибернетика. ФутболШастал: Моя специальность - экономическая кибернетика. Футбол
Шевчук: Для многих ребят матч с Черноморцем будет принципиальным. ФутболШевчук: Для многих ребят матч с Черноморцем будет принципиальным. Футбол
Педро: Все игроки поддерживают очень хорошую атмосферу в раздевалке. ФутболПедро: Все игроки поддерживают очень хорошую атмосферу в раздевалке. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости