Мауро Икарди: Милану не хватало такого форварда. Футбол

Нападающий «Интера» Мауро Икарди перед миланским дерби отметил игру своего соотечественника Гонсало Игуаина в составе россонери.

«В составе «Милана» выступают отличные и опытные футболисты, которые играют в Серии А уже достаточно давно. Если бы мне пришлось выбрать одного из них, то это был бы Игуаин, поскольку он забивает много мячей.

Гонсало – тот, кого не хватало «Милану». Я не рассматриваю его в роли своего принципиального соперника. Игуаин провёл великолепную карьеру, он является отличным нападающим. Мы встретимся на поле против друг друга, но я спокоен по этому поводу и постараюсь выступить наилучшим образом.

Могу ли я забивать голов больше, чем Игуаин или Криштиану Роналду? Мне не хочется говорить о таких вещах в начале сезона. Я постараюсь выложиться, а на результаты посмотрим в мае», — цитирует Икарди Sky Sport Italia.