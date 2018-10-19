Юношеская Олимпиада: Два в одном

Украинка София Лыскун второй раз поднялась на пьедестал в олимпийском Буэнос-Айресе.

Сразу двое украинских прыгунов в воду, выступая в составе разных интернациональных пар, боролись в командном первенстве за место на пьедестале почета ІІІ летних Юношеских Олимпийских игр в столице Аргентины.

София ЛЫСКУН - двукратная медалистка Юношеской Олимпиады. Фото: noc-ukr.org

Но в итоге в тройке призеров оказалась только София Лыскун, выступавшая с россиянином Русланом Терновым. Олег Сербин вместе с итальянкой Кьярой Пеллакани замкнули топ-6.

Микст-команды в прыжках в воду были сформированы техкомитетом Международной федерацией водных видов спорта (FINA). Соревнования проходили в три раунда, в каждом из которых команда исполняла два прыжка, по одному парень и девушка. Таким образом всего получалось шесть прыжков и они должны были быть из шести различных классов, при этом четыре прыжка без ограничения по трудности и два с предписанным коэффициентом 2.0. Последние могли быть выполнены с любой высоты, но в обязательном порядке по одному каждым членом команды. Также и юноша, и девушка должны были сделать по крайней мере один прыжок с трамплина и один - с вышки.

Лыскун и Терновой, которые поднимались на пьедестал и в личных соревнованиях тоже, причем, последний на обоих снарядах, изначально считались претендентами на награды в командном первенстве, чего нельзя было сказать об Олеге Сербине и его напарнице Кьяре Пеллакани. Воспитанник запорожской школы прыжков в воду, напомним, финишировал на десятке шестым, его итальянская напарница на трамплине заняла седьмое место.

Но именно украинско-итальянский дуэт перехватил после второго раунда бронзовую эстафету у Тернового и Лыскун. Ученица Ильи Целютина не лучшим образом исполнила с трамплина «два с половиной назад» - на 46,20. Не опустится ниже пятого места помог 80-балльный прыжок представителя РоSSии.

Перед заключительным третьим раундом Лыскун и Терновой чуть больше пяти баллов проигрывали Сербину с Пеллакани и примерно полтора - находящейся на четвертом месте команде, за которую выступали норвежка Хелли Туксен и чемпион ЮОИ-2018 на вышке мексиканец Рандал Уилларс Валдес. Но последний грубо ошибся при исполнении самого сложного прыжка этих соревнований «четыре с половиной вперед в группировке» - на 25,90 (тогда как в личных он получил за него 83,25). Также оставлял желать лучшего и заключительный прыжок нашего Олега Сербина. За свои «три с половиной под себя» он получил лишь 46,40. Его напарница набрала свыше 60, но этого оказалось мало, чтобы подняться на пьедестал в Буэнос-Айресе.

Лыскун и Терновой, напротив, в заключительном раунде показали класс, и в итоге с общей суммой 371,15 поднялись на третье место пропустив вперед лишь две пары, в обоих с представителями Китая в составе - Лянь Цзюньцзе и Элена Вассен из Германии (390,10), Линь Шань и колумбиец Даниель Рестрепо (391,35).

Отметим, что для 16-летней спортсменки из Луганской области бронза в командном первенстве стала второй медалью олимпийской пробы после серебра на вышке в индивидуале.