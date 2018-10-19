Ломаченко: говорил, что хочу быть в истории

Украинский чемпион мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) высказал своё мнение об Эдриене Броунере, бое Кроуфорд – Бенавидес.

— По мнению многих, Вы — боксёр номер один в мире. Не каждый может стать чемпионом мира в трёх категориях за 12 поединков.
— Я говорил, что хочу быть в истории, вот почему я делаю это.

— Мэнни Пакьяо будет драться с Броунером. Что вы думаете об этом?
— Да, я видел эту новость. Это будет интересно, потому что все бои с Эдриеном Броунером интересны.

— Может, вы подниметесь в средний вес?
— Чтобы подраться с Канело? [смеётся] Может быть.

— Вы видели бой Кроуфорда, что вы думаете?
— Мне понравился поединок. Он был очень интересным, потому что в каждом раунде я не знал, что произойдёт, и когда этот бой закончится. Каждый раунд я ждал, ждал и поэтому было интересно. Бенавидес имел последний шанс в 12-м раунде. В этом бою либо Бенавидес победил бы нокаутом, либо Кроуфорд.


Terrikon со ссылкой на vringe.com


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