Ястремская не заметила ни Мугурусу, ни Гаспарян

В конце сезона 18-летняя одесситка Даяна Ястремская продолжает удивлять теннисный мир.

Мы не успели еще толком отметить ее недавний триумф в Гонконге, а она продолжает приятно удивлять мировую теннисную общественность.

Даяна Ястремская. Фото: twitter.com

На турнире серии International, который проходит в Люксембурге, украинка сначала с боями прошла американку Варвару Лепченко (а как иначе - неблизкий перелет из Гонконга в Европу, да еще и смена часовых поясов не могли не сказаться), а во втором круге одолела 13-ю ракетку мира - испанку Гарбинье Мугурусу, которую организаторы здесь «посеяли» второй. А это уже совсем интересно! Тем более, что вчера под натиском украинки пала еще и представительница РоSSии - Маргарита Гаспарян…

игре с Мугурусой борьбы, как ни странно, не получилось. Точнее, она была, но возникала лишь эпизодически. В стартовом сете все решил шестой гейм на подаче Мугурусы. Здесь испанка вела - 40:15, но Ястремской удалось отыграться, а потом, реализовав четвертый брейк-пойнт, взять первую подачу Гарбиньи - 4:2. Мугуруса начала терять контроль над игрой и первый сет отдала почти без вопросов. В восьмом гейме было «ровно», но украинка взяла два мяча подряд и закрыла партию - 1:0.

Во втором сете в стартовых пяти геймах соперницы оформили на двоих четыре брейка, после чего на некоторое время успокоились и по очереди брали очки на своих подачах. А в восьмом розыгрыше Мугуруса при 30:30 на своей подаче отдала два мяча подряд, а с ними и гейм - 3:5. Ястремская пошла подавать на матч и справилась с задачей отменно, при - 30:30 не дав оппонентке никаких шансов.

Ястремская. - В матче с Варварой Лепченко даже закружилась голова, потому что и сама - После Гонконга у меня болело везде, - поделилась впечатлениями от победы. - В матче с Варварой Лепченко даже закружилась голова, потому что и сама игра проходила достаточно поздно. Но потом я нашла возможность эти трудности перебороть и продолжала играть. А вот в игре с Мугурусой уже готовила себя для победы и внутри где-то чувствовала, что смогу показать свой лучший теннис . Когда выиграла, то просто был шок. Шок не от победы, а от того, что я выиграла у Мугурусы! Ведь она топ-игрок и имеет два титула «Большого шлема». Не ожидала такого счета, хотя сам матч был трудный.

Вчера в четвертьфинальном матче Даяна встречалась с 124-й ракеткой мира, россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая в нынешнем сезоне взята титул на турнире в Ташкенте.

На игру Ястремская вышла на психологическом подъеме - как-никак, а победу над Мугурусой она будет еще долго помнить и в первом сете на одной ноге обыграла свою соперницу. Так называемая борьба продолжалась лишь 23 минуты, а россиянка сумела зацепиться только за один гейм. Случилось это в третьем розыгрыше, где Гаспарян сумела сделать брейк. А потом преимущество окончательно перешло к Даяне. Выиграв четыре гейма подряд, она легко закрыла партию - 6:1.

А вот дальше были вопросы. Понятно, что силы не безграничны, а мы помним, сколько этих самых сил в последние две недели отдала Даяна, поэтому во втором сете все было не столь легко. Украинка повела с брейком - 2:1, но россиянка постепенно начала выравнивать игру , пока и вовсе не сравняла счет. Перед восьмым геймом, где подавала Ястремская, украинка обратилась за помощью к доктору и на корт вернулась уже с затейпированной ногой. Гаспарян на все сто сумела воспользоваться этой ситуацией и в восьмом розыгрыше сделала брейк - 4:4. К счастью, это все, что она сумела сделать. Украинка весьма быстро вернулась в игру и, взяв подачу оппонентки, в следующем розыгрыше закрыла матч - 6:4.

Это была уже восьмая победа Даяны подряд, и она также сыграет во второй полуфинале кряду. Теперь Ястремская, не проигрывающая с 30 августа, в 1/2 финала сыграет с 47-й ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии. В прошлом году они встречались на 100-тысячнике, который проходил в РоSSии. Там сильнее была Бенчич, а вот в нынешнем сезоне на турнире в Нью-Хейвене Ястремская в финале квалификации взяла реванш.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

ЛЮКСЕМУБРГ. Турнир WTA International. 250 000 долларов. Открытые корты. Хард. 32 участницы. 1/8 финала. Петкович (Германия) - Синякова (5, Чехия) - 6:2, 6:3. ЯСТРЕМСКАЯ (Украина) - Мугуруса (2-WC, Испания) - 6:2, 6:3. 1/4 финала. Бенчич (Q, Швейцария) - Лапко (Белоруссия) - 6:4, 6:1. ЯСТРЕМСКАЯ - Гаспарян (РоSSия) - 6:1, 6:4. Парный разряд. 1/8 финала. Л.КИЧЕНОК/Среботник (1, Украина/Словения) - Блинкова/Рюс (РоSSия/Голландия) - 6:2, 6:2. 1/4 финала. Шербан/Шиникова (WC, Румыния/Болгария) - Л.КИЧЕНОК/Среботник - 6:1, 6:4.