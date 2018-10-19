WTA: 18-летняя украинка близка к еще одному титулу

Украинка Даяна Ястремская сыграет в полуфинале престижного турнира WTA в Люксембурге с призовым фондом около четверти миллиона долларов.

В четвертьфинале Ястремская чуть более чем за час справилась с представительницей РоSSии Маргаритой Гаспарян. Счет встречи 6:1, 6:4 в пользу Даяны. Ее следующей соперницей станет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

Напомним, что 18-летняя украинка на прошлой неделе впервые в своей карьере стала победительницей турнира WTA. Она выиграла главный трофей Prudential Hong Kong Tennis Open в Гонконге с призовым фондом более 700 тысяч долларов.

The teenage dream continues!

Dayana Yastremska rolls past Gasparyan 6-1, 6-4 to advance to the @WTAluxembourg semifinals. pic.twitter.com/xxeSgvlGCT

— WTA (@WTA) October 18, 2018


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