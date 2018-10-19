Появились слухи об уходе Феттеля из Ferrari

Себастьян Феттель может покинуть Ferrari в ближайшие месяцы - задолго до того, как у него истечет срок контракта с этой командой Формулы-1. Об этом сообщает журналист Луиджи Перна из итальянского издания La Gazzetta dello Sport, ссылаясь на свои источники в "скудерии".

Причиной он называет обострившиеся отношения внутри команды и недовольство последними выступлениями Феттеля, который совершил несколько крупных ошибок в борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном. В результате, по утверждению Перны, гонщик оказался в изоляции, потеряв поддержку тех, кто его традиционно защищал. Его контракт действует до конца 2020, однако, по утверждению источника, Ferrari готова пойти на его досрочное расторжение с выплатой серьезной компенсации.

При этом, недавно глава команды Маурицио Арривабене публично поддержал Феттеля. Это может свидетельствовать о борьбе интересов внутри Ferrari, а раз так, то будущее Феттеля имеет больше вариантов, чем кажется Луиджи Перне.