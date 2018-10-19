Кременчук наносит Днепру первое поражение в сезоне в основное время

В Херсоне матчем между лидерами турнирной таблицы "Днепром" и "Кременчуком" завершился десятый тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Команды подтвердили статус лидеров чемпионата ещё на старте поединка, когда на протяжении всего первого периода команды равно боролись на каждом участке площадки и не давали противнику отличиться в своих воротах. Стоит отметить и блестящую игру голкиперов Олега Петрова и Никиты Гордюшина, которые надёжно защищали свои владения, не позволяя открыть счёт в матче.

Нули на табло оставались вплоть до конца второй двадцатиминутки, когда Николай Киселёв всё-таки смог воспользоваться ошибками херсонцев в обороне и отправить шайбу точно в верхний угол ворот Олега Петрова.

Третий период команды провели так же активно и напряжённо, однако заброшенные шайбы болельщики увидели только под конец периода – сначала Алексей Ворона увеличил преимущество своей команды, а потом капитан "Днепра" Николай Коляда смог вернуть херсонцев в игру. Но времени и сил не хватило дебютанту чемпионата, чтобы перевести игру в овертайм.

Таки образом "Кременчук" с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице, а "Днепр" с 25 баллами опускается на второе место.

"Днепр" – "Кременчук" 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)