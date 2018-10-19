Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: результаты матчей 18 октября Три матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Вашингтон Уизардз - Майами Хит - 112:113 (25:24, 34:34, 30:27, 23:28)

МХ: Ричардсон - 28, Макгрудер - 20, Джонс - 17, Уайтсайд - 9+10 подборов, Олиник - 9, Джонсон - 9, Уэйд - 9, Драгич - 8, Адебайо - 4

ВУ: Уолл - 26, Бил - 20, Грин - 17, Моррис - 11, Портер - 9+11 подборов, Обри - 9, Риверс - 9, Смит - 4, Сторански - 4, Маинми - 3 Филадельфия Сиксерз - Чикаго Буллз - 127:108 (38:41, 27:17, 37:18, 25:32)

ЧБ: Лавин - 30, Портис - 20+10 подборов, Паркер - 15, Блэкени - 15, Картер - 8, Арчидиаконо - 8, Лопес - 2

ФС: Эмбиид - 30+12 подборов, Ковингтон - 20, Шарич - 13+10 подборов, Симмонс - 13+13 подборов, Джонсон - 13, Фульц - 12, Шамет - 12, Редик - 10, Макконнелл - 4 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс - 128:108 (34:31, 31:32, 28:28, 35:28)

ЛЛ: Джеймс - 26+10 подборов, Харт - 20, Ингрэм - 16, Кузма - 15, Макги - 13, Рондо - 13

ПТ: Лиллард - 28, Стаускас - 24, Макколум - 21, Нуркич - 16, Тернер - 13

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.