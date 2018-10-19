НХЛ: Малкин приносит победу Питтсбургу, Панарин помогает победить Коламбусу

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2018-19, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-10-19. Результаты всех матчей

"Коламбус" - "Филадельфия" - 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

"Коламбус" поднялся на третье место в Столичном дивизионе после победы над "Филадельфией". Дублем в составе "Блю Джекетс" отметился Кэм Аткинсон. По шайбе на счету Сонни Милано, Ника Фолиньо, Джоша Андерсона и Энтони Дюклэра. Артемий Панарин завершил матч с двумя результативными передачами.

"Нью-Джерси" - "Колорадо" - 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

"Девилз" потерпели первое поражение в пяти сыгранных матчах, уступив "Эвеланш". В составе "Колорадо" хет-триком разразился Габриэль Ландеског. Шайба и 3 ассиста за Микко Рантаненом. У "Нью-Джерси" свою первую шайбу в сезоне забросил Тэйлор Холл. На его счету две передачи.

"Торонто" - "Питтсбург" - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Дубль и голевая передача Евгения Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Торонто". Еще одна шайба на счету Криса Летанга. Голкипер гостей Мэтт Мюррей отразил за матч все 38 бросков. Для "Кленовых листьев" это поражение стало лишь вторым в сезоне и они уверенно сохраняют лидерство в Атлантическом дивизионе, в то время как "Пингвинз" поднялись лишь на четвертое в Столичном.

"Тампа" - "Детройт" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

"Тампа" победила четвертый раз в пяти матчах, переиграв "Детройт", благодаря точным броскам Алекса Киллорна, Брэйдена Пойнта и Стивена Стэмкоса. Для Пойнта эта шайба стала уже четвертой в сезоне. Никита Кучеров отметился голевой передачей. У "Красных крыльев" забивал Люк Гленденинг.

"Виннипег" - "Ванкувер" - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

"Виннипег" вошел в тройку лидеров Центрального дивизиона, одолев "Ванкувер". Патрик Лайне, Брайан Литтл, Эндрю Копп и Дастин Баффлин отличались в составе "Джетс". Единственная шайба у "Кэнакс" за Бо Хорватом.

"Чикаго" - "Аризона" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Дубль Винсента Хинострозы принес "Аризоне" вторую победу в шести матчах, а "Чикаго" поступился третьим местом в Центральном дивизионе. Лоусон Крауз и Клейтон Келлер закрепили преимущество своей команды. У "Блэкхокс" отличился Эрик Густафссон.

"Эдмонтон" - "Бостон" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

"Эдмонтон" одержал третью победу кряду, одолев "Бостон". Победу "Ойлерз" в овертайме принес точный бросок Леона Драйзайтля. По шайбе на счету Кайлера Ямамото и Райана Ньюджент-Хопкинса. Коннор Макдэвид ассистировал дважды.

"Сан-Хосе" - "Баффало" - 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Хет-трик Логана Кутюра принес "Сан-Хосе" победу над "Баффало". По шайбе в ворота соперников отправили Юнас Донской и Джо Павелски.

"Лос-Анджелес" - "Айлендерс" - 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)

"Айлендерс" в гостях разгромили "Кингз", благодаря дублю и голевой передаче Валтери Филппулы, а также шайбам Лео Комарова, Джошуа Бэйли, Эндрю Лэдда, Мэтта Мартина и Кейси Сизикаса. Илья Ковальчук в составе "Кингз" отметился голевой передачей.