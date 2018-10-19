Челси - МЮ: Сарри идет на клубный рекорд

В субботу "синие" примут на "Стэмфорд Бридж" команду Жозе Моуринью. Некоторые ключевые цифры противостояния.

"Челси" в цифрах

"Синие" проиграли на "Бридже" 2 из последних 19-ти матчей АПЛ, одержав 13 побед и оформив 4 ничьих. "Челси" проиграл один из последних 15-ти матчей Премьер-лиги, одержав в них 10 побед.

Маурицио Сарри может стать первым тренером "Челси" и вторым тренером в истории АПЛ, который не проиграл в своих первых 9-ти матчах Премьер-лиги.

Важные вехи

Н’Голо Канте может провести свой 100-й матч за "Челси". Матч с "Саутгемптоном" стал 200-й игрой АПЛ в карьере Оливье Жиру и 50-м выходом в стартовом составе "Челси" для Антонио Рюдигера во всех турнирах.

В матчах АПЛ между "Челси" и "Ман Юнайтед" было показано 232 желтых карточки – больше всего в истории турнира (на 17 предупреждений больше, чем в следующем противостоянии по этому показателю).


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