На юношеской Олимпиаде украинцы завоевали 23 медали

Флаг Украины на церемонии закрытия понесет двукратная чемпионка Буэнос-Айреса Екатерина Черний.

На юношеской Олимпиаде украинцы завоевали 23 медали

На III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе представители Украины получили 23 медали (7-8-8) в 13 видах спорта.

Об этом говорится в сообщении на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook.

Золотые медали:

  • Екатерина Черний - фехтование (личные соревнования в женской шпаге и командное первенство)
  • Назар Чепурний - спортивная гимнастика (командное первенство с мультидисциплин гимнастики)
  • Иван Тищенко - академическая гребля (мужская одиночка)
  • Валерия Иваненко - легкая атлетика (метание молота)
  • Михаил Кохан - легкая атлетика (метание молота)
  • Ярослава Магучих - легкая атлетика (прыжки в высоту)

Серебряные медали:

  • Денис Кесиль - плавание (200 м баттерфляем)
  • Анастасия Прозорова - бадминтон (в составе команды "Omega")
  • София Лискун - прыжки в воду (вышка, 10 м)
  • Оксана Чудик - вольная борьба (весовая категория до 65 кг)
  • Назар Чепурний - спортивная гимнастика (опорный прыжок)
  • Кристина Пограничная - художественная гимнастика (многоборье)
  • Тарас Бондарчук - бокс (весовая категория до 60 кг)
  • Максим Галиничев - бокс (весовая категория до 56 кг)

Бронзовые медали:

  • Олег Вередиба - дзюдо (весовая категория до 55 кг)
  • Дмитрий Гонта - пулевая стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м)
  • Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика (многоборье, вольные упражнения)
  • Олег Дорощук - легкая атлетика (прыжки в высоту)
  • Владислав Остапенко- вольная борьба (весовая категория до 55 кг)
  • София Лискун - прыжки в воду (смешанные командные соревнования)
  • Дарья Плохотнюк и Александр Мадей - спортивная акробатика (смешанные пары)

Почетную миссию пронести флаг Украины на церемонии закрытия III летних юношеских Олимпийских игр доверено двукратной чемпионке олимпийского Буэнос-Айреса по фехтованию на шпагах Екатерине Черний.

Церемония закрытия Игр начнется в 1:30 по киевскому времени.


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