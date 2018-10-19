На юношеской Олимпиаде украинцы завоевали 23 медали
Флаг Украины на церемонии закрытия понесет двукратная чемпионка Буэнос-Айреса Екатерина Черний.
На III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе представители Украины получили 23 медали (7-8-8) в 13 видах спорта.
Об этом говорится в сообщении на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook.
Золотые медали:
- Екатерина Черний - фехтование (личные соревнования в женской шпаге и командное первенство)
- Назар Чепурний - спортивная гимнастика (командное первенство с мультидисциплин гимнастики)
- Иван Тищенко - академическая гребля (мужская одиночка)
- Валерия Иваненко - легкая атлетика (метание молота)
- Михаил Кохан - легкая атлетика (метание молота)
- Ярослава Магучих - легкая атлетика (прыжки в высоту)
Серебряные медали:
- Денис Кесиль - плавание (200 м баттерфляем)
- Анастасия Прозорова - бадминтон (в составе команды "Omega")
- София Лискун - прыжки в воду (вышка, 10 м)
- Оксана Чудик - вольная борьба (весовая категория до 65 кг)
- Назар Чепурний - спортивная гимнастика (опорный прыжок)
- Кристина Пограничная - художественная гимнастика (многоборье)
- Тарас Бондарчук - бокс (весовая категория до 60 кг)
- Максим Галиничев - бокс (весовая категория до 56 кг)
Бронзовые медали:
- Олег Вередиба - дзюдо (весовая категория до 55 кг)
- Дмитрий Гонта - пулевая стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м)
- Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика (многоборье, вольные упражнения)
- Олег Дорощук - легкая атлетика (прыжки в высоту)
- Владислав Остапенко- вольная борьба (весовая категория до 55 кг)
- София Лискун - прыжки в воду (смешанные командные соревнования)
- Дарья Плохотнюк и Александр Мадей - спортивная акробатика (смешанные пары)
Почетную миссию пронести флаг Украины на церемонии закрытия III летних юношеских Олимпийских игр доверено двукратной чемпионке олимпийского Буэнос-Айреса по фехтованию на шпагах Екатерине Черний.
Церемония закрытия Игр начнется в 1:30 по киевскому времени.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
18.10.2018 23:19