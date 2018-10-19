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На юношеской Олимпиаде украинцы завоевали 23 медали Флаг Украины на церемонии закрытия понесет двукратная чемпионка Буэнос-Айреса Екатерина Черний. На III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе представители Украины получили 23 медали (7-8-8) в 13 видах спорта. Об этом говорится в сообщении на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook. Золотые медали: Екатерина Черний - фехтование (личные соревнования в женской шпаге и командное первенство)

Назар Чепурний - спортивная гимнастика (командное первенство с мультидисциплин гимнастики)

Иван Тищенко - академическая гребля (мужская одиночка)

Валерия Иваненко - легкая атлетика (метание молота)

Михаил Кохан - легкая атлетика (метание молота)

Ярослава Магучих - легкая атлетика (прыжки в высоту) Серебряные медали: Денис Кесиль - плавание (200 м баттерфляем)

Анастасия Прозорова - бадминтон (в составе команды "Omega")

София Лискун - прыжки в воду (вышка, 10 м)

Оксана Чудик - вольная борьба (весовая категория до 65 кг)

Назар Чепурний - спортивная гимнастика (опорный прыжок)

Кристина Пограничная - художественная гимнастика (многоборье)

Тарас Бондарчук - бокс (весовая категория до 60 кг)

Максим Галиничев - бокс (весовая категория до 56 кг) Бронзовые медали: Олег Вередиба - дзюдо (весовая категория до 55 кг)

Дмитрий Гонта - пулевая стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м)

Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика (многоборье, вольные упражнения)

Олег Дорощук - легкая атлетика (прыжки в высоту)

Владислав Остапенко- вольная борьба (весовая категория до 55 кг)

София Лискун - прыжки в воду (смешанные командные соревнования)

Дарья Плохотнюк и Александр Мадей - спортивная акробатика (смешанные пары) Почетную миссию пронести флаг Украины на церемонии закрытия III летних юношеских Олимпийских игр доверено двукратной чемпионке олимпийского Буэнос-Айреса по фехтованию на шпагах Екатерине Черний. Церемония закрытия Игр начнется в 1:30 по киевскому времени.

LB.ua

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