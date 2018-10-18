Суперлига 2018/2019: календарь, результаты, таблица

5 октября стартовал очередной сезон украинской баскетбольной Суперлиги. За звание сильнейшего в текущем сезоне поборются 8 клубов. Согласно регламенту, регулярный чемпионат завершится 17 марта, после чего соперники сойдутся в матчах плей-офф.

Действующим чемпионом Украины являются "Черкасские Мавпы".

Баскетбол. Чемпионат Украины 2018-2019. Суперлига

5 октября
19:30 - БК "Запорожье" - МБК "Николаев" - 84:81

6 октября
14:00 - "Киев-Баскет" - "Черкасские мавпы" - 75:80
14:00 - "Днепр" - "Политехник" - 70:59

7 октября
14:00 - БК "Одесса" - "Химик" - 89:80

12 октября
18:30 - "Киев-Баскет" - БК "Запорожье" - 103:82
19:00 - "Днепр" - "Химик" - 78:73
18:00 - "Политехник" - БК "Одесса" - 76:81

14 октября
16:00 - "Киев-Баскет" - МБК "Николаев" - 85:72
14:00 - "Черкасские мавпы" - БК "Запорожье" - 88:91
13:45 - "Днепр" - БК "Одесса" - 90:85
14:00 - "Политехник" - "Химик" - 61:99

18 октября
18:00 - "Химик" - "Киев-Баскет" - 89:75
перенесен на более поздний срок - БК "Одесса" - "Черкасские мавпы"

И В П О 1. Химик 4 2 2 6 2. Днепр 3 3 0 6 3. Киев-Баскет 4 2 2 6 4. Одесса 3 2 1 5 5. Запорожье 3 2 1 5 6. Ч.Мавпы 2 1 1 3 7. Политехник 3 0 3 3 8. Николаев 2 0 2 2

19 октября
19:00 - МБК "Николаев" - "Политехник"
19:45 - БК "Запорожье" - "Днепр"

20 октября
14:00 - БК "Одесса" - "Киев-Баскет"
14:00 - "Химик" - "Черкасские мавпы"

21 октября
14:00 - БК "Запорожье" - "Политехник"
16:00 - МБК "Николаев" - "Днепр"

24 октября
"Политехник" - "Киев-Баскет"

25 октября
БК "Одесса" - МБК "Николаев"
18:00 - "Химик" - БК "Запорожье"

26 октября
"Днепр" - "Киев-Баскет"
"Политехник" - "Черкасские мавпы"

27 октября
БК "Одесса" - БК "Запорожье"

28 октября
"Днепр" - "Черкасские мавпы"

29 октября
18:00 - "Химик" - МБК "Николаев"

1 ноября
"Черкасские мавпы" - "Киев-Баскет"

2 ноября
"Химик" - БК "Одесса"

3 ноября
МБК "Николаев" - БК "Запорожье"

4 ноября
"Политехник" - "Днепр"

7 ноября
"Политехник" - МБК "Николаев"

8 ноября
"Черкасские мавпы" - БК "Одесса"
"Киев-Баскет" - "Химик"

9 ноября
"Днепр" - МБК "Николаев"
"Политехник" - БК "Запорожье"

10 ноября
"Черкасские мавпы" - "Химик"
"Киев-Баскет" - БК "Одесса"

11 ноября
"Днепр" - БК "Запорожье"

15 ноября
БК "Запорожье" - "Киев-Баскет"
МБК "Николаев" - "Черкасские мавпы"

16 ноября
"Химик" - "Днепр"
БК "Одесса" - "Политехник"

17 ноября
МБК "Николаев" - "Киев-Баскет"
БК "Запорожье" - "Черкасские мавпы"

18 ноября
БК "Одесса" - "Днепр"
"Химик" - "Политехник"

6 декабря
"Черкасские мавпы" - "Днепр"
"Киев-Баскет" - "Политехник"

7 декабря
БК "Запорожье" - "Химик"
МБК "Николаев" - БК "Одесса"

8 декабря
"Киев-Баскет" - "Днепр"
"Черкасские мавпы" - "Политехник"

9 декабря
МБК "Николаев" - "Химик"
БК "Запорожье" - БК "Одесса"

20 декабря
"Киев-Баскет" - "Черкасские мавпы"

21 декабря
БК "Запорожье" - МБК "Николаев"

22 декабря
БК "Одесса" - "Химик"

23 декабря
"Днепр" - "Политехник"

10 января
"Киев-Баскет" - МБК "Николаев"
"Черкасские мавпы" - БК "Запорожье"

11 января
"Днепр" - БК "Одесса"
"Политехник" - "Химик"

12 января
"Киев-Баскет" - БК "Запорожье"
"Черкасские мавпы" - МБК "Николаев"

13 января
"Днепр" - "Химик"
"Политехник" - БК "Одесса"

17 января
БК "Запорожье" - "Днепр"
МБК "Николаев" - "Политехник"

18 января
БК "Одесса" - "Киев-Баскет"
"Химик" - "Черкасские мавпы"

19 января
БК "Запорожье" - "Политехник"
МБК "Николаев" - "Днепр"

20 января
БК "Одесса" - "Черкасские мавпы"
"Химик" - "Киев-Баскет"

30 января
"Политехник" - "Киев-Баскет"

31 января
"Химик" - МБК "Николаев"
БК "Одесса" - БК "Запорожье"

1 февраля
"Днепр" - "Киев-Баскет"
"Политехник" - "Черкасские мавпы"

2 февраля
"Химик" - БК "Запорожье"
БК "Одесса" - МБК "Николаев"

3 февраля
"Днепр" - "Черкасские мавпы"

5 февраля
"Политехник" - "Днепр"

7 февраля
"Черкасские мавпы" - "Киев-Баскет"

8 февраля
"Химик" - БК "Одесса"

9 февраля
МБК "Николаев" - БК "Запорожье"

13 февраля
"Политехник" - БК "Запорожье"

14 февраля
"Черкасские мавпы" - "Химик"
"Киев-Баскет" - БК "Одесса"

15 февраля
"Днепр" - БК "Запорожье"
"Политехник" - МБК "Николаев"

16 февраля
"Черкасские мавпы" - БК "Одесса"
"Киев-Баскет" - "Химик"

17 февраля
"Днепр" - МБК "Николаев"

28 февраля
"Химик" - "Политехник"
БК "Одесса" - "Днепр"

1 марта
БК "Запорожье" - "Черкасские мавпы"
МБК "Николаев" - "Киев-Баскет"

2 марта
"Химик" - "Днепр"
БК "Одесса" - "Политехник"

3 марта
МБК "Николаев" - "Черкасские мавпы"
БК "Запорожье" - "Киев-Баскет"

13 марта
"Черкасские мавпы" - "Политехник"
"Киев-Баскет" - "Днепр"

15 марта
БК "Запорожье" - БК "Одесса"
МБК "Николаев" - "Химик"
"Киев-Баскет" - "Политехник"
"Черкасские мавпы" - "Днепр"

17 марта
МБК "Николаев" - БК "Одесса"
БК "Запорожье" - "Химик"


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