Видаль оштрафован на 800 тысяч евро. Футбол

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видал оштрафован на 800 000 евро (700 000 фунтов стерлингов) мюнхенским судом после того, как был признан виновным в нападении в ночном клубе в прошлом году.

Окружной суд Мюнхена оштрафовал чилийца на 80 дней, по 10 000 евро за каждый день. Напомним, что Видаль покинул "Баварию" в августе после трех лет в немецком клубе.

31-летний футболист не был в суде, чтобы услышать вердикт, так как играл за национальную команду, которая переиграла Мексику 1:0.

"По этой причине он отсутствовал в зале суда в среду", - заявил адвокат игрока.

Видаль и его сводный брат были признаны виновными в нападения на другого человека в Мюнхенском клубе Crowns в сентябре 2017 года. Этот инцидент был снять на камеру системы безопасности клуба.


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