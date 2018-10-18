Голиков: Тот, кто выигрывает единоборства, выигрывает матч. Футбол

Крайний защитник «Львова» комментирует свое выступление в первом круге, рассказывая, чем особенный матч следующего тура.

- Александр, как Ваша команда заполнила почти двухнедельную паузу в сезоне?

- Все время находились во Львове, провели один спарринг - двусторонку: игроков основы дополнили дублем и поделили на две части. Играли три тайма по 30 минут.

- Система InStat показывает, что в среднем за матч Вы делаете 32 передачи. Почему так мало?

- Действительно мало, ничего возразить. Возможно, причина в том, что от меня требуют страховать партнеров, особенно когда идут подачи «за голову»; я должен много бороться, а потому передачи отдают другие.

- По данным того же InStat, Вы один из лучших в сезоне по показателю отборов - 51 Выше Вас только трое...

- Честно говоря, не знал, что имею такую ??высокую цифру. Значит, хорошо работаю! На тренировках наставники нам постоянно делают на этом акцент, и мы сами понимаем: тот, кто выигрывает единоборства, выигрывает матч.

- Если в следующем туре «Львов» переигрывает «Арсенал-Киев», сможет, при определенных обстоятельствах, подняться вплотную к первой шестерке чемпионата.

- Мы уже неделю планомерно готовимся к этому поединку: во время паузы в чемпионате сначала работали в режиме двухразовых тренировок, а затем в обычном режиме, сосредоточившись на матче следующего тура. Работаем с большой ответственностью, потому что смотрим на турнирную таблицу и свое место в ней.

- Есть мнение, что по своим данными Вы можете достичь большего в футболе, и мешает характер, точнее, отсутствие спортивной злости, амбициозности. Что скажете?

- Скажу, что любое мнение имеет право на существование и каждый по-разному смотрит футбол. Я не считаю, что у меня нет амбиций. Знаю, чего хочу в карьере и иду к этому.