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Ястремская победила роSSиянку и вышла в полуфинал турнира в Люксембурге Даяна Ястремская неудержима вторую неделю подряд. Даяна Ястремская Фото: Jimmie48 Photography Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№66 WTA) в четвертьфинале теннисного турнира в Люксембурге, с призовым фондом 250 тыс. долл., в двух сетах переиграла россиянку Маргариту Гаспарян (№124 WTA) 6:1, 6:4. За право сыграть в финале Ястремская поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич. Напомним, на прошлой неделе 18-летняя украинка выиграла турнир в Гонконге.

LB.ua

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