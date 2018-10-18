Ястремская победила роSSиянку и вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

Даяна Ястремская неудержима вторую неделю подряд.

Ястремская победила россиянку и вышла в полуфинал турнира в Люксембурге
Даяна Ястремская
Фото: Jimmie48 Photography

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№66 WTA) в четвертьфинале теннисного турнира в Люксембурге, с призовым фондом 250 тыс. долл., в двух сетах переиграла россиянку Маргариту Гаспарян (№124 WTA) 6:1, 6:4.

За право сыграть в финале Ястремская поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Напомним, на прошлой неделе 18-летняя украинка выиграла турнир в Гонконге.


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