НХЛ: Куик приступил к тренировкам с Кингз

В среду Джонатан Куик провел тренировку с "Лос-Анджелес Кингз" и может сыграть за команду уже на этой неделе, восстановившись после травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ .

"Хочу чувствовать себя на льду хорошо и уверенно, чтобы не бояться усугубить травму, - сказал голкипер. - Всегда к этому стремился".

Куик не играет с 5 октября, когда "Кингз" открыли сезон, уступив в овертайме "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 2:3. По воротам "Лос-Анджелеса" тогда было нанесено 33 броска.

"Он должен принять участие в полноценной тренировке, что и случилось. Я поговорю с медиками. Посмотрим, что они скажут. Я жду, что они сообщат мне две вещи. Во-первых, что он готов играть, во-вторых, что он не рискует, выходя на лед, - сказал тренер "Кингз" Джон Стивенс. - Тогда я дам ему зеленый свет".

В четверг "Лос-Анджелес" дома встречается с "Нью-Йорк Айлендерс", а в субботу с "Баффало Сэйбрз". Стивенс не сказал, будет ли Куик участвовать в какой-либо из этих двух игр.