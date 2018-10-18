Игуаин: Меня выкинули из Турина

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин утверждает, что его вынудили покинуть "Ювентус".

- После финала Кубка Италии я осознал: что-то сломалось. И тут клуб покупает Роналду. Не я принимал решение уйти. Напротив, я отдавал все силы, выступая за "Ювентус", завоевал множество трофеев.

Просто клуб решил усилить атаку с помощью Роналду, а мне заявил, что я не могу остаться. Они искали выход из этой ситуации, и "Милан" стал оптимальным решением проблемы.

Нет-нет, у меня нет желания мстить. К "Ювентусу" испытываю только положительные чувства, на протяжении долгого времени ко мне относились очень хорошо. Но я никогда не хотел уходить - меня просто выкинули из Турина, - признался форвард в интервью местной прессе.


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