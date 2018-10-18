ФФУ пожизненно дисквалифицировала футболистов "Карпатальи"

В составе венгерской футбольной команды выступало 14 граждан Украины.

ФФУ пожизненно дисквалифицировала футболистов
"Карпаталья"
Фото: Yahoo! Sports

КДК ФФУ запретил пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (в том числе административную и спортивную), 14-ти гражданам Украины, которые являются игроками венгерской футбольной команды "Карпаталья", сообщает СПОРТ.ua.

При этом организаторам и членам команды из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины.

"Участие указанной команды в так называемом чемпионате непризнанных государств - турнире ConIFA World Football Cup - негативно отразилось на авторитете и имидже Федерации футбола Украины. Поэтому за поведение, которое вредит репутации футбола и ФФУ, дисциплинарным комитетом принято решение о пожизненной дисквалификации украинских игроков футбольной команды "Карпаталья", - цитирует первого вице-президента ФФУ Вадима Костюченко издание.

Ранее СБУ объявила официальные предостережения двум игрокам-гражданам Украины из состава команды и инициировала перед Федерацией футбола Украины рассмотрение вопроса о лишении их соответствующих спортивных лицензий.

Как сообщалось, команда под названием "Карпаталья" (в переводе с венгерского – "Закарпатье") сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, рожденных в Закарпатской области. К организации команды причастен также депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров Тиберий Фееш.

Турнир ConIFA World Football Cup проводится конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, в состав которой входят федерации, не являющиеся членами ФИФА. Конфедерация основана в 2013-м году и проводит чемпионаты мира раз в два года.

В этом году турнир проходил в Лондоне. В нем приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах играли команды от ОРДО и ОРЛО.


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