Украинцы уступают на старте Кубка Европы ФИБА

"Днепр" и "Черкасские Мавпы" с поражения начали выступления в групповом турнире еврокубков. Обе команды выступают в Кубке Европы ФИБА и свои первые матчи проводили в гостях.

"Днепр" крайне неудачно провел первую половину поединка с болгарским "Левски": к большому перерыву хозяева вели в счете с перевесом в 19 очков. Отыграть такую фору было попросту нереально, в итоге - матч завершился разгромным поражением "Днепра" - 65:83.

Увы, не смогли порадовать своих болельщиков и "Черкасские Мавпы", уступившие косовскому "Приштину" - 82:92. Чемпионы Украины проиграли первую четверть с разницей в 12 очков и все оставшееся время пытались наверстать упущенное. Сделать это в полной мере не удалось - в третьей четверти "Черкасские Мавпы" сократили отставание до двух очков, но затем снова дали сопернику возможность уйти вперед и довести матч до победы.

Свои следующие еврокубковые матчи украинские клубы проведут дома 24 октября. "Днепр" примет на своей площадке "Арис", а "Черкасские Мавпы" ждут в гости датский "Баккен Бирз".

Кубок Европы ФИБА, 1-й тур

"Левски" (Болгария) - "Днепр" (Украина) - 83:65 (26:23, 24:8, 17:20, 16:14)

"Левски": Деян Иванов (18 + 6 подборов), Патрик Ремберт (18), Рассел Робинсон (10), Христо Захариев (10 + 7 подборов), Божидар Аврамов (10 + 8 подборов + 4 передачи).

"Днепр": Кирилл Натяжко (11 + 5 подборов), Павел Ревзин (10 + 5 подборов).

"Приштина" - "Черкасские Мавпы" - 92:82 (27:15, 24:28, 19:21, 22:18)

"Приштина": Бериша (26), Мейфилд (19 + 9 подборов), Дэвис (15), Букичу (15 + 5 подборов), Андерсон (12 + 11 передач).

"Черкасские Мавпы": Янг (21 + 4 передачи), Коукли (16 + 7 подборов), Чумаков (10 + 5 подборов - 4 потери).