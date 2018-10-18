НХЛ: Овечкин забивает дважды и побеждает, Тарасенко ассистирует и проигрывает
Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.
2018-19, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-10-18. Результаты всех матчей
"Вашингтон" - "Рейнджерс" - 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1)
Евгений Кузнецов помог Мэтту Нисканену забросить победную для "Вашингтона" шайбу в овертайме матча с "Рейнджерс". Свою 5-ю и 6-ю шайбы в составе победителей на свой счет записал Александр Овечкин. Гол и две передачи в активе Джона Карлсона. С двумя ассистами матч завершил Никлас Бэкстрем.
"Монреаль" - "Сент-Луис" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
"Монреаль" вышел на второе место в Атлантическом дивизионе после победы над "Сент-Луисом", а победу "Канадиенс" помогли добыть точные броски Макса Доми, Майка Райлли и Брендана Галлахера. Владимир Тарасенко в составе "Блюз" завершил матч с результативной передачей.
"Калгари" - "Бостон" - 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
"Калгари" вернулся на второе место в Тихоокеанском дивизионе, благодаря победе над "Бостоном". Дублем в составе "Флеймз" отметился Михал Фролик. По шайбе на счету Юусо Валимяки, Мэттью Ткачука, и Джонни Годро.
"Анахайм" - "Айлендерс" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
"Анахайм" закрепился в статусе лидера Тихоокеанского дивизиона после победы над "Айлендерс". Дублем в составе "Могучих уток" отметился Райан Кеслер. По шайбе на счету Адама Хенрика и Хампуса Линдхольма.
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