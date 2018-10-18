Клец: Этот перерыв пошел Карпатам на пользу

Полузащитник «Карпат» Дмитрий Клец рассказал о том, как львовяне использовали паузу на матчи сборных.

«Заполняли паузу постоянными тренировками. Отрабатывали много моментов, которые не удавались в предыдущих поединках. Этот перерыв однозначно пошёл нам на пользу, ведь у нас появилось больше времени на подготовку к предстоящим матчам.

К «Александрии» готовимся так же, как и к остальным соперникам. Это очень хорошая команда, которая находится в зоне лидеров. Анализируем ее игру, строим собственную тактику действий. Я уверен, что на поле в воскресенье будет очень много борьбы. Очень важно ее не проиграть.

Моя позиция на поле? Тренер видит меня опорным или атакующим полузащитником. Сейчас других позиций в отношении меня он не рассматривает. Хотя, все возможно, ведь каждый тренер всегда приносит что-то новое, что-то свое в команду. Жозе Мораиш - не исключение. Он по-своему особенный и у него есть чему поучиться», - приводит слова Клеца Информационный центр ФК «Карпаты».


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