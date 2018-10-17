Шесть украинцев условно осуждены из-за коррупционного скандала в словацком футболе

Специальный уголовный суд (СУС) в словацком городке Пезинок, который расположен недалеко от столицы Братиславы, в среду одобрил сделку со следствием и осудил шестерых украинцев в деле о коррупции, касающегося неназванного футбольного матча второй словацкой лиги.

Суд признал их виновными в преступлении спортивной коррупции и наложил условное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет с отсрочкой в ??два-четыре года. В то же время, суд обязал приговоренных к высылке с территории Словацкой Республики на территорию Украины.

"Решение является окончательным и не может быть обжаловано", - добавила пресс-секретарь СУС Катарина Куджакова.

"С шестью обвиняемыми лицами прокурор заключил сделку. Это Игорь Л., Владимир М., Зиновий Л., Игорь Б., Александр М. и Роберт Б. Они граждане Украины, преследуется за преступления коррупционного характера, совершенного в спорте в качестве посредников. Они обвиняются в подкупе игроков футбольной команды через другого человека с целью этими игроками повлиять на ход и исход футбольного матча II лиги в 2018 году во время игры", - рассказали раннее представители Специальной прокуратуры Словакии.


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