Ледяные Волки отзаявили трех хоккеистов

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от «Ледяных Волков». Клуб расторг контракты с голкипером Антоном Дорошем, защитником Кириллом Сухановым и нападающим Юрием Бобковым.

Кирилл Суханов в текущем сезоне провёл 3 матча в составе киевской команды при показателе полезности -7, и результативными действиями не отметился. Такой же показатель у Юрия Бобкова: 3 матча, 0 очков, коэффициент полезности -7.

Вратарь Антон Дорош пополнил состав «Ледяных Волков» 2 октября, однако на льду за это время не появлялся.

Ранее «Ледяные Волки» подписали арендное соглашение с «Кременчуком», по которому Виталий Власенко будет выступать за команду Николая Сидорова до 30 января 2019 года.

Напомним, что свой следующий матч «Ледяные Волки» проведут завтра, 18 октября, против «Белого Барса». Начало матча в 18:45