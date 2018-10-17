Шастал: Моя специальность - экономическая кибернетика. Футбол

Нападающий «Александрии» рассказывает о том, как играет в футбол и ... на гитаре.

- Дмитрий, во время «окна» в Чемпионате основа Вашей команды встретилась с «Александрией» U-21. Об этом матче мало информации, расскажите, как он прошел.
- Никакой секретности вокруг него не было - вход на стадион был открыт, любой желающий мог посетить этот матч. В принципе, это был обычный спарринг во время паузы в сезоне.

- Вы сумели сделать хет-трик, а, по словам очевидца, могли забить вдвое больше. Что это за «трудности реализации»?
- Ну, думаю, очевидцы немного преувеличили. Кроме трех голов, я, кажется, еще дважды ударил по воротам: однажды после отскока с углового, второй - метров с 20-ти.

- В последнем туре Чемпионата перед перерывом Вас, наконец, «прорвало» в плане забитых мячей. Возможно, Вы чаще отмечались бы, если бы выступали не на правом фланге нападения, а в центре?
- Не знаю, можно ли употреблять такой термин по футболу, но я действительно очень рад, что забил, потому что голы для форварда - залог уверенности. Тогда уверенность в себе растет - как и воодушевление. По амплуа: я только формально крайней вингер, в современном футболе, по большому счету, является лишь одно различие - игроки атаки и обороны.

- 12-й тур закроется поединком «Александрии» и «Карпат». С июля львовяне дважды меняли тренеров, и теперь это не та команда, которую Ваша обыграла на старте первого круга.
- Думаю, это будет яркий поединок, который закроет не просто тур, а целый футбольный отрезок. В этом матче большое значение будет иметь тактика, причем от обеих команд. Очень интересно, что нам предложат львовяне и чем мы сможем ответить.

- Пришлось услышать, что Вы учитесь в «престижном вузе». Раскроете секрет, в каком именно?
- Уже выучился, летом получил диплом. Учился в КПИ на кафедре Математического моделирования экономических систем, моя специальность - экономическая кибернетика.

- Еще есть информация, что Вы виртуозно владеете игрой на гитаре. Какой репертуар предпочитаете?
- Не то чтобы виртуозно: кому-то нравится, кому-то нет. Главное, что нравится мне, это мое хобби. Могу наиграть почти все: от поп-хитов до песен рок-исполнителей.


Terrikon со ссылкой на УПЛ


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