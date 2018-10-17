Коста недоволен зарплатой в Атлетико
Нападающий "Атлетико" Диего Коста не доволен тем, что зарплата форварда клуба Антуана Гризмана выше и хочет изменить контракт.
Испанец перешел в состав "матрасников" в прошлом сезоне и, как сообщают, зарабатывает 8 миллионов евро. При этом он один из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Тем не менее, Гризманн летом подписал новый контракт с командой, а его зарплата будет составлять 20 миллионов евро в год.
Бывший нападающий "Челси" не забивал в Ла Лиге с февраля, а его отношения с Гризманном, по-прежнему крепки, но Коста разочарован своей нынешней ситуацией.
Ряд испанских СМИ предположили, что если "Атлетико" не пересмотрит зарплату Косте, онможет переехать в Китай.
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Спорт
17.10.2018 20:24