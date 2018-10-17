Голкипер с опытом игры в КХЛ и ВХЛ присоединился к Кременчуку

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Кременчука». Клуб заключил контракт с голкипером Георгием Бояршиновым.

Прошлый сезон вратарь провёл в китайском «КРС Хэйлунцзян» (ВХЛ), фарм-клубе «Куньлунь Ред Стар». Там 28-летний голкипер сыграл в 28 матчах с коэффициентом надёжности 3.28, отбив 88,1% бросков.

В сезоне 2015/16 Бояршинов дебютировал в составе «Югры» в КХЛ, сыграв 7 минут против «Лады». Ещё в 6 матчах он был заявлен в качестве второго вратаря. Следующий сезон стал более успешным для Бояршинова – 6 матчей в КХЛ, коэффициент надёжности 3.53, 86,9% отбитых бросков.

Сезоны 2013/14 и 2015/16 вратарь провёл в ВХЛ-овских «Титане» и «Рязани», где сыграл 54 матча. Также в активе воспитанника челябинского «Трактора» 75 матчей в МХЛ в составе «Белых Медведей» и кирово-чепецкой «Олимпии».

Напомним, что свой следующий матч «Кременчук» сыграет завтра, 18 октября, против «Днепра». Начало матча в 19:00.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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