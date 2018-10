Эксперты BBC выбрали лучшего после Месси и Роналду: за Модрича только один голос. Футбол

Кто выиграет "Золотой мяч" "Франс футбола" - многих интересует этот вопрос. Будет ли это Лука Модрич после побед в опросах УЕФА и ФИФА за лучшего игрока в Европе и мире. Сможет ли хорват выиграть "Золотой мяч" и официально прервать десятилетнее доминирование Лионеля Месси и Криштиану Роналду? Английская государственная радиовещательная компания BBC считает, что Месси и Роналду по-прежнему лучше всех и они задались вопросом, а кто же третий лучший футболист в мире.

Они провели опрос среди британских болельщиков, а также поговорили с некоторыми бывшими футболистами: Руудом Гуллитом, Аланом Ширером, Марком Лоуренсоном, Джермейном Дженасом, Крисом Саттоном и Пэтом Невином. Интересно, что только Лоуренсон отдал свой голос Модричу.

"У него был потрясающий год в "Реале", а затем он, как капитан привел Хорватию к финалу Кубка мира. Модрич - фантастический игрок, который может играть против любого соперника и всегда у него есть решения. Все это он показал в РоSSии после клубного сезона. В мире нет лучшего полузащитника, чем он", - объяснил свой выбор 61-летний Лоуренсон.

Гуллит и Дженас выбрали Неймара, Ширер высказался в пользу Эдена Азара, Невин проголосовал за Мбаппе, а Саттон удивил всех, проголосовав за защитника "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Виржила ван Дейка.

С другой стороны, болельщики поставили Модрича на второе место между Мбаппе (16%) и за Азаром (31%).