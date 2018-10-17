Реал выступил против проведения матча Жирона - Барселона в США
Мадридский "Реал" представил официальное письмо, в котором излагается их недовольство планами Ла Лиги проводить матчи в Соединенных Штатах.
Как известно Ла Лига планирует провести январский поединок между "Жироной" и "Барселоной" в Майами.
"Прежде всего мы хотели заявить, что "Реалу" никто ничего не сообщал, - говорится в письме "Реала", подписанном генеральным директором клуба Хосе Анхелем Санчесом. - Разве Ла Лига не должна спрашивать клубы?
Очевидно, Ла Лига не добилась бы согласия "Реала", потому что эта игра влияет на соревнование, в котором мы участвуем... Всем клубам должно быть гарантировано равенство.
Как следствие, "Реал" выступает против того, чтобы эта игра прошла в США, поскольку это влияет на честность и равноправие конкурентов".
???? Cadena Ser Letter Una carta del Real Madrid a la Federaci?n Espa?ola de F?tbol (SPF) criticando las acciones de Teppas al jugar partidos de liga fuera de Espa?a y negarse a jugar el partido Girona-Bar?a en la ronda 21 de la Liga el 26 de enero de 2019 en Miami. pic.twitter.com/iDj54TLL9v
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