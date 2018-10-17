Реал выступил против проведения матча Жирона - Барселона в США

Мадридский "Реал" представил официальное письмо, в котором излагается их недовольство планами Ла Лиги проводить матчи в Соединенных Штатах.

Как известно Ла Лига планирует провести январский поединок между "Жироной" и "Барселоной" в Майами.

"Прежде всего мы хотели заявить, что "Реалу" никто ничего не сообщал, - говорится в письме "Реала", подписанном генеральным директором клуба Хосе Анхелем Санчесом. - Разве Ла Лига не должна спрашивать клубы?

Очевидно, Ла Лига не добилась бы согласия "Реала", потому что эта игра влияет на соревнование, в котором мы участвуем... Всем клубам должно быть гарантировано равенство.

Как следствие, "Реал" выступает против того, чтобы эта игра прошла в США , поскольку это влияет на честность и равноправие конкурентов".