Чемпионат Европы: Победный старт, но без бонуса

Довольно-таки норовистым мустангом оказалась «темная лошадка» из княжества Люксембург. В основном это относится к игрокам «веера» - быстрым, ловким, маневренным, чьими действиями умело дирижировал натурализованный британец флай-хав Уильям Браун. Он же уже на 3-й минуте после нарушения правил хозяевами мог открыть счет со штрафного, но мяч после его дальнобойного удара пролетел рядом со стойкой ворот. Причем до 10-й минуты игры наша команда вынуждена была обороняться. Однако стоило потом украинцам перейти половину поля, как на сей раз уже ее атака «веером» была остановлена недозволенным приемом и Олег Косарев, продемонстрировав свои снайперские способности, открыл счет метким «стандартом» - 3:0.
Территориальная и игровая инициатива перешла к хозяевам, Вскоре после нарушения правил гостями вновь Косарев получил право пробить штрафной, но мяч отразила стойка ворот. Овальный подхватил вингер Максим Чураев и запустил в атаку «раком» нашу «схватку», которая, продавив своих визави, прорвалась в чужой «город» и оказавшийся на острие ударного клина правый «столб» Николай Александрюк совершил занос. Косарев, реализовав эту попытку, довел счет до 10:0.
Украинцы продолжают диктовать свои условия игры, вынуждая соперников отбиваться. Но, увлекаясь атакующими действиями, хозяева дважды позволили гостям перехватывать мяч и организовать опасные контрвыпады. Первый из них в последний момент сумел обезвредить вингер Максим Ковалевский, вытолкнув фулбэка Джошуа Ван Зиланда в аут, а во втором случае, выходя на «зачетку», трехчетвертной Уго Николетта выронил мяч из рук. Ну, а потом Браун со штрафного «размочил» на табло «ноль» своей команды.
Хозяева продолжили наступление, тесня «схваткой» люксембуржцев. Очередная атака вблизи «города» заканчивается неожиданным отколом от «рака» нашей «восьмерки» Руслана Радчука и второй в матче попыткой. Подкрепив ее меткой реализацией, Косарев устанавливает итоговый счет первого тайма - 17:3.
После перерыва гости стремятся отыграться. И вскоре после спорного решения румынского арбитра Кристиана Сербиана, удалившего на десять минут с поля Валентина Литвиненко, гости трехходовкой Браун - Энтони Дреинан - Пьер Туле берут «город». Браун забивает реализацию, а немного погодя - штрафной. И преимущество сборной Украины растаяло до четырех пунктов - 17:13.
Дабы освежить игру своей команды, наставник сборной Украины Валерий Кочанов вместо уставших ветеранов посылает в горнило борьбы молодых резервистов. И такая пертурбация приносить нужный эффект. Только что вышедшие на поле дебютанты национальной дружины Святослав Андрейченко и Никита Митин разыграли двухходовку и последний из них оставил свой «автограф» в «зачетке» оппонентов. Реализовав этот занос, Косарев поставил победную точку в матче.
Валерий КОЧАНОВ, главный тренер сборной Украины:
- В первой встрече нового евроцикла мы испробовали в деле целый ряд молодых новичков. И приятно отметить, что они оправдали доверие. Ребята впитывают наставления тренеров и старших товарищей, правильно используют их советы на поле. Особенно это относится к нападающему Никите Митину и флай-хаву Владиславу Адажиннику, последний из которых на позиции блуждающего полузащитника-дирижера вполне качественно заменил супермастера этого амплуа Сергея Церковного. Действия талантливого парня, кстати, высоко оценили соперники, назвав лучшим игроком матча.
Мы заметно превзошли соперников в противостояниях «схваток», где в нашей все форварды были на высоте и, прежде всего, «восьмерка» Руслан Радчук, хукер Николай Кирсанов, «столбы» Сергей Сухих и Николай Александрюк, фланкер Валентин Литвиненко. Им хорошо ассистировал скрам-хав Николай Делиергиев. А вот наш «веер» выглядел похуже люксембургского, которым хорошо дирижировал флай-хав англичанин Уильям Браун и где несколько игроков, судя по всему, тоже натурализованные британцы. Претензии же я предъявил только фулбэку Владимиру Войтову, который не лучшим образом руководил игрой на последнем рубеже обороны.
Вообще же, несмотря на то, что качество командной игры нашей сборной пока далеко от желаемого и до бонусного очка не хватило еще одной попытки, я, безусловно, рад стартовой победе в чемпионате Европы.
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