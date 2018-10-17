Наингголан: В Роме постоянно что-то делалось за моей спиной

Полузащитник Раджа Наингголан утверждает, что в столичной "Роме", где он игра ранее, было много закулисных интриг, потому он решил присоединиться к "Интеру".

Бельгиец был любимчиком болельщиков римского клуба, но этим летом неожиданно перебрался в команду Лучано Спаллетти.

"Я был разочарован некоторыми событиями, которые, как человек, я не могу принять, - цитирует Нангголана Gazzetta dello Sport. - У меня случались моменты, как это видео в новогоднюю ночь... Но они делали некоторые вещи, не сказав мне ничего. Они не говорили лицом к лицу, как мужчины.

"Рома" хотела заработать на моем трансфере. Я узнал, что они договаривались с иностранными клубами, в которых и никогда бы не хотел играть. Я уже не был важным для команды игроком. Постоянно что-то делалось за моей спиной.

Я доволен "Интером". Это очень хорошо организованный клуб. Они знают, что делают".