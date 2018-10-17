Отбор ЧЕ-2019 (U-17): И хозяева на закуску

После разгрома, учиненного нашей командой парням из Гибралтара, и ничьей Исландии с Боснией украинцев для попадания в элит-раунд во встрече с хозяевами вполне устраивала и ничья. Да и для первого места ее должно было хватить. Но рисковать вряд ли стоило - и ребята, ведомые Сергеем Нагорняком с помощниками, с первых же минут прижали хозяев отбора ЧЕ-2019 к их воротам
Амар Дрина сфолил в штрафной на Гончаруке, Даниил отдал право пробить пенальти Георгию Судакову - и одноклубник по «Шахтеру был точен. Затем уже сам Судаков хорошо отдал пас на Эрика Шуранова, и нападающий немецкого «Нюрнберга» пробил Николу Четковича.
Позже дважды пришлось вступать в игру Никите Турбаевскому, он решительно отбил удары Йовича и Дураковича. На 45-й минуте Гончарук не использовал выгодную возможность утроить преимущество, а на первой компенсированной наши пропустили - отличился Айдин Юсупович…
В начале второго тайма несколько раз Судаков, а с ним и Шуранов атаковали чужие ворота, но забить не сумели. Это удалось чуть позже Шуранову, который с передачи Антония Эмере сделал дубль. Но и тут соперник не сдался: Амар Дедич в борьбе с нашим капитаном Константином Вивчаренко заработал 11-метровый, и Фарук Дуракович переиграл Турбаевского.
В конце встречи боснийцы попытались было пойти на штурм. Но, во-первых, ничего из этой затеи не вышло. Во-вторых, после второй карточки Бельмина Бобарича хозяевам уже нечего было ловить. Украина вместе с Исландией вышли в элит-раунд. У Боснии тоже есть шанс туда попасть…
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.