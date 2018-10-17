Отбор ЧЕ-2019 (U-17): И хозяева на закуску

Группа 2

3-й тур

УКРАИНА - БОСНИЯ - 3:2 (2:1)

Голы: Судаков, 13 - с пенальти (1:0). Шуранов, 29 (2:0). Юсупович, 45+1 (2:1). Шуранов, 68 (3:1). Дуракович, 74 - с пенальти (3:2).

Фото: ffu.ua

Украина: Турбаевский, Скорко, Забарный, Вивчаренко, Эмери, Бражко, Судаков (Ванат, 66), Кобылянский (Эгбуджуо, 76), Близниченко (Соловьев, 85), Гончарук (Кобак, 75), Шуранов (Вьюнник, 85).

Босния: Четкович, Дедич, Бобарич, Дуракович, Дрина, Дрле (Живкович, 73), Винтоньи (Муйканович, 55), Юсупович, Кечанович (Бошняк, 46), Йович (Гасал, 55), Беча (Шувалья, 73).

Наказания: Кечанович, 18. Бобарич, 31. Дуракович, 58 (предупреждения). Бобарич, 89 (удаление, второе предупреждение).

Судья: Ануфриев (Латвия).

16 октября. Какань. Стадион «Младост».

После разгрома, учиненного нашей командой парням из Гибралтара, и ничьей Исландии с Боснией украинцев для попадания в элит-раунд во встрече с хозяевами вполне устраивала и ничья. Да и для первого места ее должно было хватить. Но рисковать вряд ли стоило - и ребята, ведомые Сергеем Нагорняком с помощниками, с первых же минут прижали хозяев отбора ЧЕ-2019 к их воротам

Амар Дрина сфолил в штрафной на Гончаруке, Даниил отдал право пробить пенальти Георгию Судакову - и одноклубник по « Шахтеру был точен. Затем уже сам Судаков хорошо отдал пас на Эрика Шуранова, и нападающий немецкого «Нюрнберга» пробил Николу Четковича.

Позже дважды пришлось вступать в игру Никите Турбаевскому, он решительно отбил удары Йовича и Дураковича. На 45-й минуте Гончарук не использовал выгодную возможность утроить преимущество, а на первой компенсированной наши пропустили - отличился Айдин Юсупович…

В начале второго тайма несколько раз Судаков, а с ним и Шуранов атаковали чужие ворота, но забить не сумели. Это удалось чуть позже Шуранову, который с передачи Антония Эмере сделал дубль. Но и тут соперник не сдался: Амар Дедич в борьбе с нашим капитаном Константином Вивчаренко заработал 11-метровый, и Фарук Дуракович переиграл Турбаевского.

В конце встречи боснийцы попытались было пойти на штурм. Но, во-первых, ничего из этой затеи не вышло. Во-вторых, после второй карточки Бельмина Бобарича хозяевам уже нечего было ловить. Украина вместе с Исландией вышли в элит-раунд. У Боснии тоже есть шанс туда попасть…

Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Гибралтар - Исландия - 0:8 (Йоханссон, 16, Эллертссон, 29, 80, Йоханнессон, 43, 73, Джурич, 50, 67, Бадьдоурссон, 70).

Итоговая таблица

И В Н П М О

1. УКРАИНА 3 2 1 0 16-4 7

2. Исландия 3 1 2 0 11-3 5

3. Босния 3 1 1 1 11-4 4

4. Гибралтар 3 0 0 2 0-27 0

Группа 1 (в Швеции). Черногория - Швеция - 0:2. Голландия - Лихтенштейн - 10:1. Швеция - Лихтенштейн - 5:0. Голландия - Черногория - 6:0. Лихтенштейн - Черногория - 0:2. Швеция - Голландия - 4:6.

Голландия - 9, Швеция - 6, Черногория - 3, Лихтенштейн - 0.

Группа 9 (в Венгрии). Румыния - Венгрия - 0:0. Сербия - Литва - 2:1. Венгрия - Литва - 3:0. Сербия - Румыния - 2:2. Литва - Румыния - 0:4. Венгрия - Сербия - 1:0.

Венгрия - 7, Румыния - 5, Сербия - 4, Литва - 0.

Группа 11 (в Португалии). Белоруссия - Уэльс - 2:2. Португалия - Казахстан - 10:0. Уэльс - Казахстан - 0:1. Португалия - Белоруссия - 3:0. Казахстан - Белоруссия - 1:2. Уэльс - Португалия - 1:5.

Португалия - 9, Белоруссия - 4, Казахстан - 3, Уэльс - 1.

В элит-раунд выходят по 2 команды из группы, а также 4 лучшие сборные из числа занявших третьи места.