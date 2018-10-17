Ярмоленко ответил журналисту на просьбу общаться на украинском языке. Футбол
Матч против команды Чехии стал для Андрея Ярмоленко 80-м в футболке сборной.
Полузащитник сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко после победы над Чехией (1:0) в матче Лиги Наций ответил на просьбу одного из журналистов общаться с прессой на украинском языке.
"Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я можу спілкуватися з вами українською мовою, можу — російською. Головне для мене не це, а те, що знаходиться у серці", - цитирует Ярмоленко dynamo.kiev.ua.
"Важливо, щоб кожен любив свою країну у сердці, а не говорив ті чи інші речі на камеру. Я люблю Україну всім сердцем, и мені байдуже, хто і що говорить про мене, та про те, на якій я мові спілкуюсь", - отметил игрок национальной сборной.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
17.10.2018 10:28
17.10.2018 10:31