Ярмоленко ответил журналисту на просьбу общаться на украинском языке. Футбол

Матч против команды Чехии стал для Андрея Ярмоленко 80-м в футболке сборной.

Ярмоленко ответил журналисту на просьбу общаться на украинском языке
Андрей Ярмоленко
Фото: http://dynamo.kiev.ua

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко после победы над Чехией (1:0) в матче Лиги Наций ответил на просьбу одного из журналистов общаться с прессой на украинском языке.

"Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я можу спілкуватися з вами українською мовою, можу — російською. Головне для мене не це, а те, що знаходиться у серці", - цитирует Ярмоленко dynamo.kiev.ua.

"Важливо, щоб кожен любив свою країну у сердці, а не говорив ті чи інші речі на камеру. Я люблю Україну всім сердцем, и мені байдуже, хто і що говорить про мене, та про те, на якій я мові спілкуюсь", - отметил игрок национальной сборной.


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